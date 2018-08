Rathaus-Pläne werden konkreter

Viernheim.Nachdem das Rathaus-Projekt lange auf Eis lag, geht es nun voran: Der Planungsausschuss hat am Mittwochabend einstimmig beschlossen, dass das Architekturbüro die Pläne zur Sanierung des Rathauses aktualisieren soll. Das Büro Oberst und Kohlmayer hatte im Jahr 2011 eine erste Planung zur Sanierung des Rathauses vorgelegt. Nach sieben Jahren muss dieser Entwurf aufgrund veränderter Rahmenbedingungen aktualisiert werden. So gibt es eine neue Energieeinsparverordnung (EnEV), außerdem haben sich die Anforderungen an das Raumkonzept wegen des bevorstehenden Umzugs der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizei in die frühere Post geändert. Darüber hinaus muss das vorgesehene Brandschutzkonzept geprüft werden.

Für die Änderungen und Prüfungen haben die Architekten ein Honorarangebot über 95 000 Euro vorgelegt. Es lag damit deutlich höher als der von der Verwaltung geschätzte und im Haushalt 2018 bereitgestellte Betrag von 30 000 Euro. Der Ausschuss beauftragte das Büro dennoch mit der Gesamtplanung der Maßnahme – auch mit dem Risiko, dass die Sanierung nicht zeitnah umgesetzt wird. Denn noch ist nicht sicher, wie die Sanierung finanziert wird. Kämmereiamtsleiterin Stefanie Rohrbacher stellte, wie zuvor in der Hauptausschusssitzung (wir berichteten), mögliche Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme vor.

Die Tilgung von Krediten müsse selbst erwirtschaftet werden, die Stadt ein entsprechendes Plus im Ergebnishaushalt erzielen. Zudem muss der Kreditbedarf jährlich festgesetzt werden, die Stadt müsste also festlegen, welche Mittel sie unmittelbar im Folgejahr benötigt. Nur dann wird der Haushalt genehmigt. Die Mitglieder des Planungsausschusses waren sich einig, dass diese gesetzliche Regelung wenig praxisnah ist. Das Gremium hofft daher auf eine Korrektur der Landesregierung.

Für die Rathaussanierung müssten nach aktueller Schätzung knapp fünf Millionen Euro aufgenommen werden. Die voraussichtliche Investitionssumme beläuft sich auf 13,3 Millionen Euro. Von der Hessenkasse kommt ein Zuschuss von rund 8,4 Millionen Euro, so dass die Kommune circa 4,9 Millionen Euro über Kredite finanzieren muss.

Die Stadtverordneten waren sich trotz der unklaren Finanzierung einig, dass man mit der Planung nicht mehr warten solle. „Ohne Risiko bewegt sich nichts“, meinte Walter Benz (UBV). Andreas Häfele (SPD) stimmte zu: „Stillstand bedeutet Rückschritt.“ Sachlich-fachlich habe sich an der Situation nichts geändert, befand Bastian Kempf (CDU) und stellte fest: „An der Kostensteigerung für die Planung sieht man, was es uns bringt, wenn wir immer weiter warten.“ Ralf Jünemann (FDP) fasste zusammen: „Eine funktionierende Kommune braucht ein funktionierendes Rathaus.“ su

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018