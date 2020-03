Rathaus-Projekt als große Herausforderung

Viernheim.Philipp Haas ist seit 1. März als neuer Abteilungsleiter für die Bereiche Einkauf, Organisation und EDV im Haupt- und Rechtsamt der Viernheimer Stadtverwaltung zuständig. Das teilte die städtische Presse- und Informationsstelle am Donnerstag mit. Der Magistrat hatte zuvor die Besetzung der intern ausgeschriebenen Stelle mit dem Verwaltungsbeamten Haas beschlossen. Mit seinem neuen Posten ist er auch stellvertretender Leiter des Haupt- und Rechtsamts.

Der gebürtige Viernheimer, der im August 2008 als Inspektor-Anwärter seine Laufbahn bei der Stadt Viernheim begann, ist seit dem Abschluss seines Studiums im Jahr 2011 bereits im Haupt- und Rechtsamt als Sachbearbeiter im parlamentarischen Büro tätig. Durch seine Tätigkeit in diesem Bereich seien ihm die internen Verwaltungsabläufe – gerade im Haupt- und Rechtsamt – bestens vertraut, heißt es in der Mitteilung.

Amtmann Haas tritt somit die Nachfolge von Magistratsdirektor Volker Klein an, der diese Stelle neben der Leitung des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung über viele Jahre innehatte. Die Aufgabenanforderungen in den beiden Bereichen hätten im Laufe der Jahre sehr stark zugenommen. Bürgermeister Matthias Baaß habe deshalb gemeinsam mit Volker Klein im vergangenen Jahr die Entscheidung getroffen, die Abteilungsleitung für den Aufgabenbereich Einkauf, Organisation, EDV neu zu besetzen und die Doppelfunktion aufzulösen.

Dank an Volker Klein

„Die bevorstehenden Projekte Rathaus mit der damit einhergehenden Umzugsplanung und die Fortführung der umfangreich eingeleiteten Digitalisierung werden neben dem Alltagsgeschäft in der Abteilung Organisation sehr zeitintensiv sein“, betont Matthias Baaß. Das sei in der bisher ausgeübten Doppelfunktion nicht leistbar. Gleichzeitig bedankte sich der Verwaltungschef bei Magistratsdirektor Volker Klein für sein großes Engagement in den vergangenen Jahren und die geleistete Arbeit in der Doppelfunktion. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.03.2020