Raubüberfall auf Bäckerei

Viernheim.Mit vorgehaltenem Messer ist nach Angaben der Polizei die Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Rathausstraße gestern morgen ausgeraubt worden. Der Mann betrat demnach gegen 7 Uhr den Laden und zwang die 62 Jahre alte Frau zur Herausgabe des Geldes. Der Täter erbeutete mehrere Hundert Euro und floh danach in unbekannter Richtung. Trotz der sofortigen Fahndungsmaßnahmen habe der Gesuchte bislang nicht aufgespürt werden können, so die Polizei.

Zeugen gesucht

Die Ermittler bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe und haben eine Täterbeschreibung herausgegeben. Der Mann trug nach Polizeiangaben dunkle Kleidung und hat dunkle Haare. Er soll 1,80 Meter groß sein. Sein Alter wird auf etwa 26 Jahre geschätzt. Die Polizei bittet zur Aufklärung des Vorfalles nun Zeugen, sich mit der Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim in Verbindung zu setzen. pol/see

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.10.2018