Rauchschwaden im Unterricht

Wie auf alle Kinder, so hat Feuer auch auf diese Drei eine magische Anziehungskraft. Doch schnell kann aus Spaß Ernst werden, was sie am eigenen Leib erfahren müssen. Gemeinsam bewältigen die Freunde gefährliche Situationen, doch als Marco und Philipp sich hinter Lucies Rücken zu einem nächtlichen Lagerfeuer verabreden, steht mehr als ihre Freundschaft auf dem Spiel. Das Feuer greift auf den Wald über und alles steht in Flammen. Werden die beiden Jungen sich rechtzeitig aus dem Flammenmeer befreien können? Die Tournee-Oper Mannheim zeigt das Theaterstück „Marco und das Feuer“ in Kooperation mit dem Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz als eine spannende Geschichte rund um das angemessene Verhalten von Kindern mit Feuer und Flamme.

Preisträger bei Wettbewerb

Das Brandschutz-Präventionstheaterstück ist Preisträger im bundesweiten Innovationswettbewerb „Deutschland – Land der Ideen 2016“. Im Vorfeld erhielten die Schulen auch pädagogisch aufbereitetes Unterrichtsmaterial.

Insgesamt finden im Wirkungsgebiet der Sparkassenstiftung Starkenburg 30 Aufführungen (zum Teil mit einem Aktionstag der örtlichen Feuerwehr) an 21 Grundschulen statt. Zwei weitere Aufführungen in dieser Reihe sind am kommenden Freitag in der Nibelungenschule Viernheim vorgesehen.

