Raum für Kehrmaschinen

Viernheim.Der Wechsel der Müllabfuhr zum Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) hat weitreichende Konsequenzen – und zwar nicht nur für die Bürger. So übernimmt der Stadtbetrieb ab 1. Juli Reinigungsarbeiten, die bislang die Firma Hofmann im Auftrag der Kommune erledigt hat. Dazu kauft er für gut 256 000 Euro die entsprechenden Maschinen vom Entsorgungsunternehmen an.

Für deren Unterbringung will der Eigenbetrieb nun eine Fahrzeughalle samt Waschplatz auf dem ehemaligen Bauhofgelände in der Industriestraße errichten. Rund 1,7 Millionen Euro soll das Projekt insgesamt kosten. Die Stadtverordneten entscheiden in ihrer Sitzung am heutigen Dienstag, 19 Uhr, im Ratssaal, über die Vergabe eines Großteils der Aufträge in Höhe von knapp 1,1 Millionen Euro. Zu finanzieren sind damit Rohbau- und Außenanlagenarbeiten, Betonfertigteile, Blech-, Dach- und Wandarbeiten sowie die Rauch- und Wärmeabzugsanlage.

Zusätzlicher Waschplatz

Entstehen soll die Halle auf einer Teilfläche von 2500 Quadratmetern, auf der zuvor ein Pumpengebäude stand. Nach Angaben der Stadt wird sie rund 26 Meter lang und 15 Meter breit. Die Höhe betrage etwa 6,50 Meter. Unterstellen will der Stadtbetrieb dort eine kleine und zwei große Kehrmaschinen, ein Fahrzeug, das für die Leerung der öffentlichen Papierkörbe genutzt wird, sowie drei Pick-ups. Sie alle stammen von der Firma Hofmann. Darüber hinaus bietet die künftige Halle ausreichend Platz für einen weiteren Lkw des Betriebshofs und Winterdienstgeräte, wie zum Beispiel Streuautomaten.