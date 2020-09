Raus aus der Abstiegszone

Viernheim.Für die Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim gab es am Sonntag einen Sieg und eine Niederlage. Ein Torfestival war das Derby der Reserveteams des TSV Amicitia und der TSG Weinheim im Waldstadion. Am Ende einer spannenden Begegnung konnten die Gastgeber mit 5:3 den ersten Saisonsieg bejubeln. Die SG Viernheim geriet beim SSV Vogelstang trotz Überzahl in einen 0:2-Rückstand, kassierte nach dem Anschlusstreffer aber selbst einen Platzverweis.

TSV Amicitia 2 – TSG Weinheim 2 5:3 (2:1)

Die beiden jungen Mannschaften lieferten sich bei sommerlichen Temperaturen ein torreiches Nachbarschaftsduell mit dem besseren Ende für die Hausherren, die durch diesen Erfolg die Abstiegszone verlassen haben. Weinheim dagegen wartet weiter auf den ersten Punkt und ziert deshalb das Tabellenende.

Mit Ben Koppelmann hatten die Gastgeber den besseren Torhüter, der mit zahlreichen guten Aktionen weitere Gegentreffer verhinderte. TSG-Keeper Nick Ruppert machte dagegen keine gute Figur.

Für die Viernheimer begann die Partie nach Wunsch, denn in der dritten Minute sorgte Serhat Taflan für die frühe Führung. Die Südhessen bestimmten fortan das Geschehen und legten durch Thomas Marek Hübner (25.) zum 2:0 nach. Der Anschlusstreffer durch Philipp Neumann (42.) ließ die Partie kippen. Ein Freistoß zum 3:1 durch den überragenden Kerem Kuzu sorgte bei den Blau-Grünen für etwas Ruhe. Als Taflan (74.) auf 4:1 erhöhte, schien das Spiel entschieden zu sein. Weinheim konnte durch Saleh Amiri (76.) verkürzen. Vom Anspiel weg drosch dann Kuzu das Leder über den Torhüter weg ins Netz. Die Bemühungen der Gäste wurden in den Schlussminuten durch den Treffer von Andre Holz belohnt (85.).

SSV Vogelstang – SG Viernheim 2:1 (0:0)

Die Hausherren bekamen schon nach 23 Minuten wegen Nachtretens eine rote Karte. Die Orangenen konnten aber kein Kapital daraus schlagen. Besser machten es dagegen die Mannheimer, die durch Andreas Herbarth (48.) und Christopher Huber (59.) ein 2:0 vorlegten. Als Emanuel Danielczyk verkürzte (67.), waren die Viernheimer wieder im Spiel, schwächten sich aber durch den Platzverweis für Sascha Leitz. JR

