Viernheim.Einen mutmaßlichen Drogenhändler hat die Polizei in Viernheim hochgenommen. Wie die Beamten gestern mitteilten, fanden Fahnder in der Wohnung des 40-Jährigen bei einer Durchsuchung am Donnerstag mehr als zwei Kilogramm Marihuana, Amphetamine und Haschisch. Zudem stellten sie rund 3500 Euro mutmaßliches Dealgeld und drei Gas- und Luftdruckwaffen sicher. Der Verdächtige und seine 25 Jahre alte Lebensgefährtin wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte beim Amtsgericht Lampertheim einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 40-Jährigen.

Der Mann war bereits in der Vergangenheit mit Drogendelikten in Erscheinung getreten. Nach einem Verdachtshinweis verdichteten sich die Hinweise im Laufe der Ermittlungen. Bei dem sichergestellten Rauschgift handelte es sich um 1200 Gramm Marihuana, 330 Gramm Amphetamin und 470 Gramm Haschisch mit einem Straßenverkaufswert von rund 20 000 Euro. jei