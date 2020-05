Rauschgiftkonsum auf dem Spielplatz

Viernheim.. Wiederholt hat die Polizei festgestellt, dass sich zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 17 und 25 Jahren nicht an die Abstandsregeln der Corona-Verordnung gehalten haben. Nun sei die Gruppe am Montag, gegen 18 Uhr, beim Joint-Rauchen auf dem Kapellenberg-Spielplatz in der Mannheimer Straße erwischt worden. Bei der Kontrolle fanden Zivilbeamte bei ihnen mehr als fünf Gramm Marihuana, eine Feinwaage sowie ein verbotenes Butterflymesser. Es wurde Anzeige erstattet. Anwohner hatten sich nach Angaben der Polizei zuvor darüber beklagt, dass im Bereich des Kapellenbergs mit Drogen gehandelt werde. Die Beamten kündigen daher weitere Kontrollen an. pol

