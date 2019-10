Reaktion der Spieler gefordert

Viernheim.Nach der enttäuschenden Niederlage gegen die SG Heddesheim und einem aktuellen Tabellenplatz, der den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, müssen die Handballer des TSV Amicitia schnell wieder in die Spur kommen. Allerdings haben sie am Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr, bei der SG Pforzheim-Eutingen eine schwierige Aufgabe vor sich.

Nach dem schwachen Saisonstart mit 2:6 Punkten sind die Spieler nun in der Pflicht. Die Verantwortlichen machten der Mannschaft deutlich, dass sie im Auswärtsspiel eine Reaktion auf dem Feld erwarten. Für das Trainergespann Christian Müller und Mirco Ritter war es keine leichte Aufgabe unter der Woche. Zum einen musste die Derby-Niederlage aufgearbeitet werden, zum anderen richtete sich der Blick schon auf den nächsten Gegner. Die Vorbereitung auf die SG Pforzheim-Eutingen ist allerdings nicht so leicht, denn bei dem Gegner weiß man nie genau, wer letztlich zum Einsatz kommen wird. Die erste Mannschaft der SG spielte bereits am Freitagabend, so dass es durchaus sein kann, dass am Samstag auch Spieler aus dem Oberliga-Team auflaufen werden.

Damenmannschaft spielfrei

Doch auf diese Unwägbarkeiten muss sich der TSV Amicitia einstellen, der mit unverändertem Kader zum Spiel anreist. Die Handballer reisen gemeinsam mit den Fans im Bus, der um 17 Uhr am Bistro Maximum abfährt, zur Pforzheimer Konrad-Adenauer-Sporthalle. Während die Badenliga-Damen und die Herren 3 spielfrei sind, treten die Herren 2 am Sonntag, um 18.30 Uhr, beim SKV Sandhofen an. Der TSV Amicitia hat nach drei Spielen ein ausgeglichenes Punkteverhältnis. Die Gastgeber dagegen haben alle fünf Saisonspiele verloren.

Den Reigen der Jugendspiele eröffnet die weibliche E-Jugend der SG Vogelstang/Viernheim um 14 Uhr gegen die SG Horan. Die A-Jugend des TSV Amicitia spielt um 16.15 Uhr bei der SG Horan. Die C-Jugend ist um 16.45 Uhr bei der HG Oftersheim/Schwetzingen 2 am Ball. Am Sonntag um 11 Uhr ist die D-Jugend beim SKV Sandhofen gefordert. Die weibliche C-Jugend hat um 14.30 Uhr den TV Sinsheim 2 zum Gegner. Die männliche B-Jugend läuft um 16 Uhr bei der ASG Plankstadt/Eppelheim auf. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.10.2019