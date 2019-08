Rebecca Stuth überzeugt

Viernheim.An ihre bislang guten Saisonergebnisse hat Rebecca Stuth vom TSV Amicitia Viernheim beim 3. Pfungstädter Abendsportfest angeknüpft. Im Diskuswurf konnte sie sogar ihre Bestleistung steigern. Sprinter Jochen Hofmann hatte dagegen Pech mit dem Wind.

Für Stuth war es ein konstanter Wettkampf mit fünf Würfen über 33 Meter. Bei ihrem weitesten Versuch landete die ein Kilogramm schwere Wurfscheibe sogar bei 36,29 Metern. So weit hatte Stuth in diesem Jahr noch nicht geworfen. Im Kugelstoßen blieb die Viernheimerin unter ihrer Saisonbestmarke. Mit 11,62 Metern gewann sie dennoch – wie schon im Diskuswurf – die Wertung der Altersklasse W30.

Jochen Hofmann bereitet sich gerade auf die Senioren-Europameisterschaften Anfang September in Venedig vor. In Pfungstadt wollte er nach einer verletzungsgeprägten Saison weiter Wettkampferfahrung sammeln. Der starke Gegenwind machte dies jedoch unmöglich.

Hofmann gewann zwar die 100 und 200 Meter der Altersklasse M40, zufrieden war er damit aber nicht. In 12,44 Sekunden über die kurze Sprintstrecke blieb er deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurück. Über 200 Meter war der Gegenwind sogar noch stärker. Jochen Hofmann überquerte die Ziellinie nach 25,42 Sekunden bei einem Wind von 2,5 Metern pro Sekunde.

Einige Tage später in Oppenheim waren die Bedingungen deutlich besser. In Rheinhessen blieb er auch über beide Distanzen ungeschlagen. Über 100 Meter lief Hofmann in 11,92 Sekunden in den Bereich seiner Bestleistung. Über die doppelte Strecke war der Rückenwind dann mit 2,4 Metern pro Sekunde sogar zu stark, sodass die Zeit von 23,9 Sekunden nicht als Bestleistung zählt. Trotzdem stimmte die Zeit Hofmann optimistisch für die kommende Herausforderung in Italien.

Auch Roland Münchenbach konnte mit seiner Leistung in Oppenheim zufrieden sein. Nach einer Verletzungspause und den verpassten deutschen Meisterschaften waren seine Erwartungen nicht sehr hoch. Dennoch lief Münchenbach die 100 Meter in der guten Zeit von 13,34 Sekunden. Damit gewann er mit deutlichem Vorsprung die Wertung der Altersklasse M50. cm

