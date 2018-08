Reden, Tennis spielen und Freundschaften schließen

Anzeige

Dass auch in der Abwicklung alles rund lief, dafür sorgten vor allem Astrid Wagner und Barbara Bauer-Embach. Unzählige Kisten mit Erfrischungsgetränken mussten herangeschafft werden. Gleich zu Beginn erhielten alle Teilnehmer ein blaues Jugendcamp-T-Shirt zur Erinnerung. Die große grüne Wiese, in der ausreichender Baumbestand genügend schattige Plätze bot, verwandelte sich in den Pausen zeitweise in ein blaues Meer wuselnder Kids. Wer Platz fand, den zog es an die Schaukel, Kletterwand oder in eines der vielen mit Sitzgelegenheiten ausgestatteten Zelte, um sich ein wenig auszuruhen.

In das große Finale ging es für die Kleinsten dann mit einer lustigen Schnitzeljagd, die etwas älteren testeten beim Schleifchenturnier die sportlichen Fortschritte der Woche, und gemeinsam mit den Eltern sammelten sich beim geselligen Grillen am Nachmittag schließlich über 200 Gäste beim TC 1948. In dessen Rahmen fand auch die Siegerehrung statt, die eigentlich keine war. Kott erklärt, warum: „Es gab in dieser Woche nur Gewinner – die Kinder und auch die Trainer. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht.“ In diesem Rahmen dankte er auch den anderen Übungsleitern Tadeusz Marzec, Barbara Bauer-Embach, Leonhard und Theodor Marten, Paul Kott sowie Robin Eigenblut für ihr Engagement.

Jugendliche müssen sich im Verein wohl fühlen

Für Kott zudem eine wichtige Erkenntnis: „Die Kinder sind bei uns auf der Anlage nicht an ihre Handys gegangen und haben ’gedaddelt’. Obwohl wir es nicht verboten hätten. In diesen Stunden haben sie viele Dinge getan, die leider viel zu selten geworden sind. Sie haben miteinander geredet, gespielt, Freundschaften geschlossen, Telefonnummern ausgetauscht, um sich gleich wieder zum Tennis zu verabreden. Die erste Gruppe kam schon einen Tag nach dem Camp wieder.“

Viel Empathie, Phantasie und Intuition sei von den Trainern gefordert, den Kindern in einem solchen Camp den Spaß am Tennis zu vermitteln, führt Kott aus und weiter: „Am Ende muss immer stehen, dass sich die Jugendlichen im Verein wohl fühlen, gerne auf die Anlage kommen und sich auf ihren Sport freuen.“ red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 15.08.2018