Regeln fördern selbstbestimmtes Leben

Viernheim.. Eingliederungshilfen sollen Menschen dabei unterstützen, die Folgen ihrer Behinderung zu mildern und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Knapp 911 000 Personen erhielten im Jahr 2017 solche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII. Mit dem seit 2016 in mehreren Stufen in Kraft tretenden Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird nun das Sozial- und Rehabilitationsrecht grundlegend reformiert. Über die Neuerungen informierte Wolfgang Kopyczinski, der seit zehn Jahren als Fachreferent beim Landesverband Hessen der Lebenshilfe tätig ist, bei einem Vortrag im Verwaltungsgebäude der Baugenossenschaft. Eingeladen zu der Veranstaltung hatte die Viernheimer Ortsvereinigung der Lebenshilfe.

Zum 1. Januar 2020 wird nun das im BTHG enthaltene Eingliederungshilferecht mit dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ in Kraft treten. Dabei geht es nach Angaben des Referenten insbesondere um die Beantragung von Eingliederungshilfe, neue Verfahren der Bedarfsermittlung, verbesserte Beratungsangebote und gestärkte Rechte bei der Vertretung der Interessen behinderter Personen.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen, kurz Bundesteilhabegesetz, soll generell die Selbstständigkeit von behinderten Menschen in allen Lebensbereichen weiter verbessert werden. Ziel ist es, Betroffene bei der Führung eines selbstbestimmten Lebens in den Bereichen Wohnen, Ausbildung, Arbeit, Mobilität und Freizeitgestaltung zu unterstützen. Das BTHG setzt damit die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention vom Dezember 2006 um. Eines der Hauptkennzeichen des Gesetzes ist die Trennung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Sozialhilfe) von den eigentlichen Wiedereingliederungs- und Teilhabeleistungen. Menschen mit Behinderungen, die in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, erhalten derzeit eine „Komplexleistung“, in die sowohl existenzsichernde Leistungen wie Wohnen und Ernährung als auch die eigentlichen Fachleistungen der Eingliederungshilfe einfließen.

Orientierung an UN-Konvention

Um das deutsche Rehabilitations- und Teilhaberecht in Übereinstimmung mit der UN-Konvention zu gestalten, müssen Teilhabeleistungen künftig unabhängig von der Wohnform gewährt werden, in der Menschen mit Behinderungen leben. Dies kann in einer eigenen Wohnung, im Haus von Verwandten, im Betreuten Wohnen oder in einer karitativen Einrichtung sein.

Detailliert schilderte Kopyczinski das Gesamtplanverfahren, das zur Erstellung eines möglichst guten, auf den Einzelfall zugeschnittenen Hilfesystems für den behinderten Menschen führen soll. Dieser Prozess beginne mit der Beratung im Vorfeld und der Beantragung von Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz. Danach folgt laut Kopyczinski die Beratung durch den Kostenträger und die Bedarfsfeststellung. Diese könne auch in einer Gesamtplankonferenz – an der Leistungserbringer, Kostenträger, Betroffener und sein Beistand teilnehmen – diskutiert werden. Schließlich mündet dies in die Phasen der Leistungsfeststellung und der Erstellung des Gesamtplanes, der dann mit dem Leistungsbescheid festgeschrieben wird. Insgesamt bewertete Kopyczinski die Gesetzesänderungen als positiv, da sie viele gute Änderungen für benachteiligte Menschen enthielten. kos

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.07.2019