Reife Cheerleader üben Hüftschwung

Viernheim.Die städtische Seniorenberatung zeigt im Rahmen des 11. Europäischen Filmfestivals der Generationen zwei Filme in der Mehrzweckhalle der Goetheschule. Am Dienstag, 13. Oktober, ist dort „Dancing Queen“, am Mittwoch 14. Oktober, „Romys Salon“ zu sehen. Beide Filme beginnen jeweils um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

Laut einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle geht es in der US-amerikanischen Komödie „Dancing Queen“ aus dem Jahr 2019 um eine Gruppe reifer Cheerleader in einer Seniorenresidenz, „die mit Hüftschwung und Prothese gegen Altersdiskriminierung und Jugendkult ankämpfen“. Der Film „Romys Salon“, im Jahr 2019 in den Niederlanden produziert, ist dagegen eine „liebevolle Oma-Enkelin-Geschichte“, in der es um „Sorge und Mitverantwortung zwischen den Generationen“ geht. Hauptpersonen sind die an Demenz erkrankte Friseurin Stine und deren Enkeltochter Romy. Diese versucht, ihre Oma vor dem Pflegeheim zu bewahren.

Nach den Vorführungen ist nach Angaben der Stadt jeweils eine kleine Gesprächsrunde vorgesehen. Dabei diskutieren Gerlinde Denk, Mitarbeiterin der Selbstverwalteten Begegnungsstätte 55+ beziehungsweise die Psychologin Martina Schnitzler vom Demenznetz Viernheim mit dem Publikum über die Themen der Filme.

Das Europäische Filmfestival der Generationen gastiert zum wiederholten Mal in der Metropolregion Rhein-Neckar. Viernheim nimmt seit 2014 daran teil. Näheres zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es unter festival-generationen.de oder in einem Programmheft, das in verschiedenen Einrichtungen ausliegt.

Die Viernheimer Veranstaltungen werden von den Seniorenberatern Eberhard Schmitt-Helfferich und Beate Preuss sowie dem Demenznetz, dem Arbeitskreis Seniorenhilfe und der Volkshochschule organisiert. Die Veranstalter empfehlen eine Anmeldung unter vhs-viernheim.de oder unter der Telefonnummer 06204/98 84 02. Der Eintritt ist frei. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 09.10.2020