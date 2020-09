Reihe wird fortgesetzt

Viernheim.Beim dritten „Konzert mit kleinem Format“ stehen in der Auferstehungskirche am Freitag, 18. September Werke für Querflöte, Oboe und Orgel auf dem Programm. Das Konzert findet laut einer Pressemitteilung wieder zweimal hintereinander statt, nämlich um 18 Uhr und um 19.30 Uhr. Auf dem Programm stehen Triosonaten von Giovanni Benedetto Platti, Johann Joachim Quantz, Georg Philipp Telemann und Carl Philipp Emanuel Bach. Es musizieren Christiane Albert (Querflöte) und Olaf Gramlich (Oboe). Kantor Martin Stein begleitet an der Orgel. Der Eintritt ist wie an allen Abenden frei, die Veranstalter bitten aber um eine Spende zur Deckung der Unkosten. Eine Anmeldung per E-Mail an kantormartinstein@gmx.de ist zwar möglich, aber nicht notwendig. red

