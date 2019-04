Reise-Duo weckt Fernweh

Viernheim.„Wir fühlen uns beschenkt durch all das, was wir im Laufe der Jahre auf Hawaii erlebt haben, und das wollen wir heute an Euch weitergeben“, sagte Holger Bläß. Bei einem Vortrag in der voll besetzten Kulturscheune berichtete der Viernheimer Bläß gemeinsam mit seiner Reisepartnerin Nicola Baumann von gemeinsamen Erlebnissen während der zahlreichen Reisen nach Hawaii. Bei dem in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule organisierten Vortrag gingen die beiden auf die Geschichte der Inselgruppe, gelebte Traditionen und die Mentalität der Hawaiianer sowie auf die schönsten besuchten Orte ihrer Reisen ein.

Im Jahr 2009 besuchte Bläß zum ersten Mal die US-amerikanische Inselgruppe im Pazifik. Ein Jahr zuvor hatte der sportliche Triathlet am Frankfurter Ironman teilgenommen, und im Jahr darauf schloss er sich einer deutschsprachigen Reisegruppe an, um den berühmten Ironman auf Hawaii als Zuschauer live mitzuverfolgen. In den nächsten Jahren zog es ihn noch mehrmals im Winter als Tourist nach Hawaii, wo er die Strände, die Natur und das Surfen genießen konnte. Seit fünf Jahren begleitet ihn seine Freundin Nicola Baumann auf seinen Reisen nach Hawaii, die beiden schlossen dabei viele Freundschaften mit Einheimischen und sind begeistert vom einzigartigen Lebensgefühl und der besonderen Mentalität der Hawaiianer.

Die Inselgruppe Hawaii wurde vor rund 1500 Jahren von den Polynesiern besiedelt. Die Entdeckung der Inseln durch westliche Seefahrer geschah erst im Jahre 1778, als der britische Entdecker James Cook an der Insel Kauai landete. In den darauffolgenden Jahrzehnten begann schrittweise die Unterdrückung der Indigenen durch westliche Mächte. Im Jahr 1840 erklärten die einheimischen Hawaiianer ihr Territorium zum souveränen Königreich. Dieses Königreich annektierten die Vereinigten Staaten im Jahr 1893 durch einen Militärputsch, formal wurde Hawaii im Jahre 1959 als 50. Bundesstaat an die USA angegliedert.

Neben der atemberaubenden Natur der Vulkaninseln ist Holger Bläß fasziniert von der Mentalität und den spirituellen Werten der Hawaiianer. So spielt das uralte Glaubenssystem der Indigenen auch heute noch eine wichtige Rolle im täglichen Leben der Bewohner.

Den Atem des Anderen spüren

Dabei ist der Begriff „Pono“ für die Einheimischen zentral: Hier geht es darum, dass die Menschen in ihrem täglichen Wirken auch ihren Mitmenschen helfen sollten. Außerdem sollte Streit möglichst vermieden werden, die Kultur des „Pono“ beinhaltet vielmehr das Verzeihen als befreiendes Element im täglichen Miteinander. Holger Bläß und Nicola Baumann präsentierten dem Publikum außerdem die traditionelle „Aloha“-Begrüßung. Dabei verneigen sich zwei Menschen voreinander, verharren Stirn an Stirn und atmen den Atem des Gegenübers ein. Diese Geste zeugt vom auf Hawaii gelebten gegenseitigen Respekt.

Mithilfe eines Beamers präsentierten Bläß und Baumann dem Publikum Bilder und Videos von ihren Reisen auf den Inseln Hawaiis. Dabei stellten sie den Besuchern ihren Freund James vor, einen Einheimischen, den sie stets auf ihren Reisen treffen und mit dem sie bereits viele einprägsame Momente erlebt haben. Das Surfen an den zahlreichen Stränden der Inselgruppe stellte dabei für die beiden Kurpfälzer stets einen wichtigen Bestandteil ihrer Reisen dar. Bläß erklärte anhand von Bildern, an welchen Surfspots man besondere Vorsicht walten lassen müsse, und mit welchen Techniken die Surfer die meterhohen Wellen meistern. Der berühmte „Waikiki“-Strand in der Hauptstadt Honolulu ist heute mit 72 000 Besuchern pro Tag ein großer Touristenmagnet und entsprechend voll, dennoch für Gäste ein absolutes Muss. Die beiden Wahl-Hawaiianer erzählten darüber hinaus lustige Anekdoten wie etwa von entspannten Grillabenden am Strand und brachten dem Publikum das besondere Lebensgefühl des Inselstaates näher.

Die bei dem Reisevortrag gesammelten Spenden kommen zur Hälfte der Arbeit der beiden Referenten zugute, zur anderen Hälfte kommen diese aber auch dem Viernheimer Verein Focus sowie der Vereinigung „Kua“ zugute, welche die Bewahrung von Tradition und Kultur auf Hawaii fördert. Aufgrund des großen Besucherinteresses werden Holger Bläß und Nicola Baumann ihren Reisebericht zu Hawaii noch ein zweites Mal vorstellen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.04.2019