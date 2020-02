Viernheim.Über ihre abenteuerliche Reise nach Südmarokko berichten Karl-Heinz Jordan und Norbert Roschauer bei einem Filmabend am Montag, 2. März, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus-Restaurant Galicia. Der Eintritt zu der Veranstaltung der Grünen ist frei. Während ihres Aufenthalts in Nordafrika bestiegen die beiden Viernheimer den 4167 Meter hohen Dschebel Toubkal, den höchsten Berg des Atlasgebirges. Anschließend erkundeten sie die Straße der Kashbashs, verschiedene Schluchten im südlichen Gebirge und waren auf Kamelen in der Sahara unterwegs. Darüber hinaus zeigen Roschauer und Jordan Impressionen der Altstadt Marrakeschs mit ihren Königspalästen und Souks. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.02.2020