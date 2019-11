Reise nach Wien winkt

Viernheim.Das Weihnachtsgewinnspiel der City-Gemeinschaft lockt auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Preisen. Ab Montag, 25. November, liegen die Teilnahmekarten in allen City-Geschäften sowie bei weiteren Partnern der Aktion aus. Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 15. Dezember. Die Auslosung findet am darauffolgenden Tag statt, die Gewinner werden schriftlich benachrichtig. Eine Teilnahme am Weihnachtsgewinnspiel ist erst ab 18 Jahren möglich. Pro Person dürfen maximal fünf Karten abgegeben werden.

Insgesamt verlost die City-Gemeinschaft über 120 Preise im Wert von mehr als 6000 Euro. Als Hauptgewinn winkt eine Reise nach Wien für zwei Personen, die sich auf drei Nächte in einem Vier-Sterne-Hotel inklusive Bahnfahrt und Stadtführung freuen dürfen. Weitere Gewinner können sich auf ein Fahrrad, einen Brillengutschein im Wert von 300 Euro oder zwei Eintrittskarten für das Musical „Disneys Aladdin“ in Stuttgart freuen. red

Info: Weitere Infos unter citygemeinschaft-viernheim.de

© Südhessen Morgen, Montag, 25.11.2019