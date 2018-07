Anzeige

Viernheim.Das Glück dieser Erde liegt bekanntlich auf dem Rücken der Pferde. Ob das der Wahrheit entspricht konnten die Ferienspieler am Mittwochnachmittag am eigenen Leib erfahren, als der Reit- und Fahrverein interessierte Kinder eingeladen hatte. Schnell waren die 24 Plätze belegt, einmal mehr überwiegend von Mädchen. Susanne Röder hatte wieder drei Stationen vorbereiten, in denen gestriegelt, geritten und voltigiert werden konnte.

Die meisten Teilnehmer hatten zuvor noch nie etwas mit Pferden zu tun gehabt, schritten entsprechend interessiert aber auch mit großem Respekt vor den Tieren zur Tat. In den Ställen fand die Pferdepflege statt. Dort zeigten Celine und Rebecca Gießler wie man die Pferde reinigt, das Fell striegelt und Mähne wie Schweif bürstet. Danach waren die Ferienspieler gefordert und erhielten dabei auch Informationen über die Verpflegung der beiden Pferde Lady und Suzi, die den Wellnesstag sichtlich genossen.

Auf das Pferd ging es dann in der großen Reithalle, wo Tamara Mandel und Joanna Simion Richie und Mogli gesattelt hatten. Zuvor hieß es aber „Helm auf“, denn ohne Kopfschutz sollte man sich nicht auf ein Pferd setzen. Aber das kennt man ja von Radfahren. Hoch hinauf ging es auch beim Voltigieren, wo man den Holzbock erklimmen musste. Hilfestellung leistete hier Laura Falkenstein, die auch die entsprechenden Übungen vorgab. Zwischendurch mussten die Kinder die Fragen eines Pferdequiz beantworten, wobei jeweils drei Antworten zur Auswahl vorgegeben. Wie lautet der Fachbegriff für ein schwarzes Pferd? (Rappe). Wie nennt man ein weißes Pferd? (Schimmel).