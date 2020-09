Reparieren lernen

Viernheim.Wie man kleine Reparaturen an Fahrrädern vornimmt, zeigt Helmut Träger bei einem Kurs am Samstag, 26. September, ab 14 Uhr im Treff im Bahnhof. Unterstützt wird er laut einer Pressemitteilung von Lars Prechtl und Adriano Virga vom Stadtteilbüro Ost. Teilnehmer sollten Fahrräder und Luftpumpen mitbringen. Räder zur Demonstration sind vor Ort vorhanden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl jedoch auf 15 Personen begrenzt. Anmeldungen sind bis zum 23. September bei der Kompass-Umweltberatung, Wasserstraße 20, unter der Telefonnummer 06204/85 51 und per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de möglich. red

