Reserve „vertritt“ erste Mannschaft

Viernheim.Der Coronafall bei der ersten Herrenfußballmannschaft des TSV Amicitia hat in der vergangenen Woche hohe Wellen geschlagen. Nachdem ein Spieler positiv auf das Virus getestet worden war, wurden Mannschaft und Trainer in Quarantäne geschickt und ein Pokalspiel wurde abgesagt (wir berichteten mehrfach). Die Tests ergaben keine weiteren Infektionen. An gemeinsame Übungseinheiten war dennoch nicht zu denken, erst in der kommenden Woche darf wieder trainiert werden.

Kurios dabei: Die in Hessen wohnenden Spieler müssen sich bis nächsten Dienstag gedulden, die Kicker aus Baden-Württemberg sogar einen Tag länger. Das geplante Testspiel am Sonntag beim TSV Reichenbach im Odenwald wurde auch rechtzeitig abgesagt, um die Entwicklung abzuwarten, das Nachholspiel im Pokal hätte aber ohnehin Vorrang gehabt. Einen Termin hierfür gibt es allerdings noch nicht. Die Zeit drängt allerdings, denn schon am 6. September beginnt zu Hause die Saison gegen Aufsteiger KSC Schwetzingen.

Die zweite Garnitur der Blau-Grünen konnte dagegen trainieren und wird am Sonntag um 15 Uhr ein Freundschaftsspiel bestreiten. Quasi als Ersatz für die erste Mannschaft geht es für das Team des Trainergespanns Tobias Kleiner und Markus Mandel nämlich nach Reichenbach.

Nach dem Aus im Mannheimer Kreispokal am vergangenen Wochenende in Schriesheim (0:3) hat A-Ligist SG Viernheim kurzfristig ein Testspiel vereinbart. Die Orangenen treten am Sonntag zur Frühschoppenzeit um 11.30 Uhr beim SC Pfingstberg-Hochstätt an. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.08.2020