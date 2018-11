Reservierung ab Montag möglich

Viernheim.Die Anmietung des Grillhauses für die Buchungssaison 2019 (1. März bis 30. November) startet für die Viernheimer Einwohner, Vereine und ansässige Firmen am Montag, 3. Dezember. Buchungen sind von 8 bis 12 Uhr nur bei persönlicher Vorsprache samt Personalausweis im Kommunalen Freizeit- und Sportbüro Am Neuen Markt 6 möglich. Ab 14 Uhr können Buchungen auch telefonisch vorgenommen werden. Aufgrund einer städtischen Großveranstaltung ist am Wochenende 31. August und 1. September keine Anmietung möglich. Viernheimer Einwohner können nicht für auswärtige Mieter vorsprechen: Maßgeblich sind der Wohnsitz des Veranstalters und der Veranstaltungszweck.

Alle auswärtigen Interessenten können das Viernheimer Grillhaus ab Mittwoch, 2. Januar, ab 8.30 Uhr persönlich oder telefonisch buchen. Eine Anmietung per E-Mail geht nicht. Ansprechpartnerin für die Buchung ist Alexandra Busalt. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 06204/98 83 45. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.11.2018