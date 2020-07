Reservierungspflicht hemmt den Badespaß

Viernheim.„Hauptsache, es ist wieder offen“: So lautete die einhellige Meinung der Badegäste, die sich am Samstag als Erste in die Fluten stürzen durften. Der Ansturm auf das Viernheimer Waldschwimmbad hielt sich allerdings in Grenzen, obwohl das Wetter perfekt für einen Besuch war. Man kann jedoch nicht spontan kommen, sondern muss sich über das Internet einen Platz reservieren, was viele Wasserratten abgeschreckt haben dürfte.

Die maximale Besucherzahl beträgt 120 Personen pro Zeitfenster, von denen es derzeit vier Stück gibt. Dadurch wird ein Teil der Hygienevorschriften umgesetzt, mit denen die Stadtwerke eine Überbelegung auf den Liegewiesen und in den Becken vermeiden wollen. So kamen in erster Linie Stammgäste, die einfach nur ein paar Bahnen ziehen wollten.

„Besondere Situation“

„Es ist herrlich, ich bin wunschlos glücklich. Das Wasser ist hervorragend. Dass die Bahnen getrennt sind, sorgt zudem für Ordnung und Ruhe während des Schwimmens“, freute sich eine Stammschwimmerin, die der Triathlonabteilung des TSV Amicitia angehört. Dass man sich anmelden muss, findet sie ok, doch das Einloggen sei problematisch und nicht für jeden machbar.

Auch Christoph Kempf sieht die notwendige Reservierung als Hemmschwelle, außerdem kann er den engen Zeitfenstern nicht viel abgewinnen. „Familien bleiben eben länger, verbringen oft fast den gesamten Tag im Bad. Außerdem werden sicher viele Jugendliche fernbleiben, weil sie ja nur in Begleitung eines Erwachsenen rein dürfen. Auch ältere Leute habe ich heute nicht so viele gesehen wie früher“, stellte Kempf fest. Er selbst hat sich zunächst eine Zwölferkarte gekauft. „Aber zum Glück ist das Waldschwimmbad jetzt wieder offen, alles andere wird sich einspielen.“

So sieht es auch Schwimmmeister Michael Schmidt: „Es ist nicht nur für unsere Gäste eine besondere Situation, auch die Mitarbeiter müssen sich an die neuen Gegebenheiten gewöhnen. Wenn sich die Lage weiter positiv entwickelt, werden wir sicher Lockerungen vornehmen.“

Die Nutzung des Bads erfordert eine Reservierung, die im Internet unter stadtwerke-viernheim.de erfolgen muss. Eine gültige Eintrittskarte kann am Automaten vor dem Freibad erworben werden. Reservierungen werden jedoch immer nur für den aktuellen und den Folgetag möglich sein. Derzeit sind an Werktagen vier Zeitfenster mit beschränkter Personenzahl vorgesehen. Den Anfang machen die Frühschwimmer von 8 bis 9.30 Uhr (bis zu 100 Personen). Danach geht es um 10 bis 12.30 Uhr, von 13 bis 15.30 Uhr und von 16 bis 18.30 Uhr weiter, wobei 120 Personen Einlass gewährt wird. Am Wochenende kommt je nach Wetterlage noch ein weiteres Zeitfenster von 19 bis 20.30 Uhr hinzu. Gruppen können keine Reservierungen vornehmen. Bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren ist eine erwachsene Begleitperson erforderlich, die bis zu drei junge Besucher mitnehmen darf.

Nicht genutzt werden können Duschen, Planschbecken, Sandkasten, Sprungturm und Rutsche, ebenso der Spielplatz und das Beach-Volleyball-Feld. Eingeschränkt ist die Nutzung der Umkleiden und der Toiletten möglich.

