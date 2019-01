Resilienz als Lebenstraining

Viernheim.Das Familienbildungswerk bietet einen Kurs an, in dem die Grundlagen und verschiedene Techniken des Resilienztrainings kennengelernt werden. Unter Resilienz versteht man die psychische Widerstandskraft des Menschen und seine Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Resilienztraining kann helfen, mit unerwarteten Ereignisse im Leben umgehen zu können und Krisen zu meistern. Der Kurs findet ab 1. Februar an drei Freitagen von 19 bis 20.30 Uhr statt. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Die Kursgebühr beträgt 22 Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk, Weinheimer Straße 44, unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.01.2019