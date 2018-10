Respektvolle Begleitung

Viernheim.„Der Tod ist mein Begleiter – er gehört zum Leben. Jeder Atemzug produziert Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ – so begann Dorothea Mihm ihre Lesung aus ihrem Buch „Die sieben Geheimnisse guten Sterbens“. Mihm kam auf Einladung des Viernheimer Hospizvereins in die Kulturscheune. Die erfahrene Palliativschwester ist der festen Überzeugung, dass wir zwar dem Tod nicht entgehen können, uns und andere aber vorbereiten können, um ihm angstfrei und friedvoll entgegengehen zu können. Neue Wege im Umgang mit dem Sterben zu finden und den unabwendbaren Sterbeprozess ins Positive zu verändern, ist ihr ein großes Anliegen.

Die große Sehnsucht im Leben der Menschen sei das Bewahren, trägt Mihm aus ihrem Buch vor. Das Loslassen – besonders Abschiednehmen von geliebten Menschen – falle besonders schwer. Der Tod sei somit die endgültige Form des Loslassens. Hierbei gelte es, die Angst zu verändern und zu transformieren.

In ihrem Buch zeigt sie sieben Aspekte auf, die ein Sterben in Ruhe und Gelassenheit ermöglichen sollen. Mit 45 Jahren Berufserfahrung als Krankenschwester, Heilpraktikerin, Palliativ Care-Fachkrankenschwester und Bestatterin hat sie intensive praktische Erfahrungen in der Begleitung Sterbender auf Intensivstationen, Palliativstationen, Hospizen und im häuslichen Umfeld gesammelt.

Spirituelle Entwicklung

Gleichzeitig hat sie eine tiefgreifende spirituelle Entwicklung erfahren, berichtet Mihm: Einerseits durch die Lehren des Christentums (die Liebe ist der Angst und dem Tod überlegen), andererseits durch die intensive Beschäftigung mit dem tibetanischen Buddhismus. Hier können dem tibetischen Totenbuch nützliche Weisheiten für die Begleitung Sterbender und für die Überwindung der Angst vor dem eigenen Tod entnommen werden. Dieses Buch aus dem achten Jahrhundert vereine medizinisches Wissen und spirituelle Erfahrungen. Es beschreibe die fünf Sterbephasen und die Phänomene, die der Strebende als Projektionen des eigenen Geistes darin erlebt.

Immer wieder lässt Mihm in ihren systematischen Darstellungen auch anrührende Erfahrungen mit Menschen auf ihrem letzten Gang einfließen. So zum Beispiel mit dem 92-jährigen Wilhelm B., der so gut wie nicht mehr sprechen und sich bewegen konnte, der aber immer wieder die Pflegekräfte mit einem aggressiven „Raus!“ anfuhr. Mihm gelang es, mit Hilfe der Methoden der „Basalen Stimulation“ – einem Pflegekonzept für stark wahrnehmungseingeschränkte Menschen – wieder zu ihm Kontakt aufzunehmen. Dieses Konzept besteht darin, sehr deutlich und langsam zu sprechen, Berührungen hinter der Schulter zu beginnen und dabei auch Tag und Uhrzeit zu nennen. Es gelang ihr, ihn wieder zum Trinken und sich zum Aufsetzen an der Bettkante zu animieren.

Was sind denn nun die Geheimnisse? Mit ruhiger und fester Stimme las Dorothea Mihm einiges aus ihrem Buch vor, was sie immer wieder durch Erfahrungsberichte von der Begegnung mit Sterbenden unterbrach: Jeder sollte sich jeden Tag die eigene Sterblichkeit bewusst machen und vorbereitet sein. Das heißt, offene Baustellen des Lebens beenden, Streitigkeiten klären, Liebeserklärungen machen, verzeihen und Ähnliches. Außerdem riet sie, in sich die Liebe zu finden – wie es im „Hohen Lied der Liebe“ in der Bibel vorgegeben ist. Hier beendete Mihm ihre Lesung und bedankte sich beim zahlreich erschienenen Publikum für einen Moment der Stille.

