Resultate sind Nebensache

Viernheim.Beim Bambini-Spielfest des TSV Amicitia gibt es nur Gewinner: Alle jungen Fußballerinnen und Fußballer bekommen eine Medaille. Das ist die Belohnung für einen gelungenen Turniertag: Fast vier Stunden haben die Vier- bis Sechsjährigen in der Halle gekickt, sind gerannt, haben Tore geschossen und Tore verhindert.

Die Fußballjugendabteilung des TSV Amicitia hatte zum Bambiniturnier für die Jahrgänge 2012 und 2013 eingeladen. 23 Mannschaften treten zum Spielfest an – gleich sieben Teams schickt der TSV Amicitia ins Rennen, in der Altersklasse haben die Blau-Grünen einen enormen Zuspruch. Eine der Mannschaften sind die jüngsten Mädchen der Abteilung, die sich am Ball mit den gleichaltrigen Jungs messen.

Jubeln wie die Großen

Die meisten Fußballer sind mächtig aufgeregt vor dem Anpfiff, für viele ist es der erste Auftritt im Trikot des Vereins. Drei Minispielfelder sind in der Halle aufgebaut, gespielt wird auf kleine Tore – ohne einen Tormann davor. Immer vier Spieler sind auf dem Feld und versuchen, den Ball im Tor unterzubringen. Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde feuern von der Tribüne aus an und freuen sich über jeden Treffer. Und da gibt es schon richtig tolle Tore zu sehen, und natürlich können die Kleinen auch jubeln wie die Großen. Und auch wenn sich die Bambini-Kicker genau merken, wer wieviele Tore geschossen hat – die Ergebnisse sind zweitrangig. Die Turnierleitung um Markus Hofmann und Michael Oetzel notiert keine Resultate.

Viele der über 200 Kinder tummeln sich noch auf dem vierten Feld in der Halle. Die städtische Jugendförderung bietet dort einen Bewegungsparcours an. Pünktlich zur Siegerehrung kommt dann noch „Toni Tausendfüßler“ zu Besuch in die Waldsporthalle. Das Maskottchen des Vereins „Anpfiff ins Leben“, dessen Partner der TSV Amicitia Viernheim ist, ist sofort umringt von den kleinen Kickern, die das große Plüschtier knuddeln und sich neben Toni für ein Erinnerungsfoto aufstellen.

Die Kameras und Handys lassen die Eltern gleich gezückt, denn zum Abschluss und Höhepunkt versammeln sich alle Mannschaften auf dem Spielfeld. Volker Wendt von der Jugendleitung überreicht die Medaillen an alle Spieler – und mit der glänzenden Medaille um den Hals macht es dann doppelt soviel Spaß, sich für das Mannschaftsfoto aufzustellen. su

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019