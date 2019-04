Rettung vor qualvollem Tod

3 Fotos ansehen © Bernhard Kreutzer

Viernheim.Andrea Herschel greift in einen bis zum Rand im Waldboden vergrabenen Plastikeimer und hebt das darin liegende Moos hoch. „Nur Spinnen und Käfer“, sagt sie etwas enttäuscht. Auch in den anderen Eimern, die sie an diesem Abend kontrolliert hat, hat sie bisher nicht das Erhoffte gefunden: „Es ist wohl zu trocken für die Kröten.“ Wenn die Bedingungen stimmen, es also feucht und mindestens acht Grad warm ist, wandern die Amphibien ab etwa Ende Februar zum Waldsee. Dort paaren sie sich und laichen. Nach ein paar Tagen wandern sie wieder zurück. Die Saison dauert ungefähr bis Ende April.

Dass sie auf dem Weg zum See viel befahrene Straßen überqueren müssen, wird zahlreichen Tieren zum Verhängnis. „Die Kröten sterben nicht nur, wenn sie direkt vom Autoreifen plattgefahren werden“, erklärt Silvia Fusch. „Selbst wenn die Tiere nur am Straßenrand sitzen, sterben sie aufgrund eines sogenannten Barotraumas.“ Der Luftzug eines Autos, das mit mehr als 30 Stundenkilometern vorbeifahre, zerstöre die Lunge der Tiere. „Sie sterben qualvoll.“

Fusch ist Leiterin des Amphibienprojekts der Ortsgruppe Heppenheim des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu). Seit 2018 organisiert sie auch in Viernheim die Rettung von Kröten. Fangzäune mit einer Gesamtlänge von rund 1500 Metern haben Freiwillige dafür in diesem Jahr entlang der L 3111 und des Lorscher Wegs aufgestellt. Die Zäune bestehen aus etwa kniehoch aus dem Boden ragenden Kunststoffplatten, die durch Metallstangen stabilisiert werden. Direkt dahinter sind mit einem Abstand von ein paar Metern zueinander die Fangeimer eingegraben, die Herschel regelmäßg kontrolliert.

Zwei andere Helferinnen kommen ihr entgegen. Auch sie haben an diesem Abend noch keine Kröten gefunden. Kurz tauschen sich die drei über die letzte Nacht aus, in der sehr viel mehr los war. Rund 200 Tiere haben Helfer bis weit nach Mitternacht über die Straßen getragen. Am Morgen waren trotzdem wieder etwa 150 Amphibien in den Fangeimern. Weil vor Einmündungen von Wegen keine Barrieren aufgestellt werden dürfen, gelangten zudem immer noch zahlreiche Tiere auf die Straße. „So viele Tote“, bedauert Herschel. Insgesamt haben Freiwillige in diesem Jahr in Viernheim schon mehr als 1600 Hin- und 700 Rückwanderer aufgesammelt und über die Straßen getragen, so Fusch. Das decke sich mit den Zahlen vom letzten Jahr.

Weibchen tragen Männchen

Etwa 80 Prozent der Tiere seien Erdkröten. Vereinzelt fänden sich auch Frösche oder Molche in den Fangeimern. „Frösche sind aber weniger gefährdet. Sie können weiter springen.“ Kröten seien sehr viel langsamer. Auf dem Hinweg trügen die Weibchen zudem noch die Männchen auf dem Rücken.

Bei Einbruch der Dunkelheit und morgens zwischen 6 und 9 Uhr gehen in der Regel zwei Helfer alle Fangzäune ab. Wenn die Witterung günstig ist und viele Kröten wandern, sind bis zu acht Freiwillige vor Ort. In verschiedenen Schichten sind in dieser Saison laut Fusch rund 25 Helfer im Einsatz. „Letztes Jahr war kaum jemand aus Viernheim dabei“, berichtet Herschel. „Dieses Mal sind es mehr, aber wir freuen uns immer über neue Helfer, zum Beispiel über Rentner.“ Herschel selbst ist 52 Jahre alt und Erzieherin. Die Hobby-Fotografin ist viel in der Natur unterwegs. 2018 wollte sie die Krötenwanderung eigentlich nur fotografieren, kam dann aber mit Fusch ins Gespräch und schloss sich der Rettungsaktion an.

Ihr Engagement ist nicht ungefährlich. Herschel trägt eine gelbe Warnweste, eine Taschenlampe und an ihrem Eimer ein blinkendes Licht. „Eigentlich darf man hier höchstens 60 Stundenkilometer fahren, aber viele halten sich nicht daran“, bedauert sie. Auch sonst kann sie das Verhalten vieler Autofahrer nicht nachvollziehen. „Es gab Beschwerden darüber, dass der Lorscher Weg zeitweise wegen der Krötenwanderung gesperrt war. Ich fahre selbst immer nach Lorsch. Das ist vielleicht ein Umweg von drei Minuten.“

Mittelfristig sollen Tunnel, die die Kröten unter der Straße durchleiten, solche Konflikte vermeiden. „Mit dem Bau wird aber erst in etwa drei Jahren begonnen“, berichtet Fusch. Bis dahin müssen Herschel und die anderen Helfer wohl weiter in jeder Saison Fangeimer kontrollieren.

