Revanche für Vorrunde

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Grund zur Freude, zog man doch eine imposante Erfolgsspur. Höhepunkt war natürlich der hart umkämpfte 3:1-Sieg im Mannheimer Kreispokalfinale am Ostersamstag in Schriesheim gegen den A-Ligisten TSG Rheinau.

Am morgigen Sonntag um 15 Uhr wartet allerdings wieder der Ligaalltag, und der heißt „Heimspiel gegen den FV Leutershausen“.

Mit den Bergsträßern haben die Südhessen aus der Vorrunde noch ein Hühnchen zu rupfen, denn die Partie in Leutershausen ging in der Schlussminute mit 0:1 verloren.

Damals fielen die Viernheimer auf einen Abstiegsplatz zurück, während sich die Gastgeber in der Spitzengruppe wiederfanden. Mittlerweile haben sich die Verhältnisse aber verschoben. Die Blaugrünen sind bis auf Platz sechs vorgerückt, während Aufsteiger FV Leutershausen drei Punkte dahinter Rang sieben einnimmt. Viernheims Trainer Uwe Beck muss auch am Sonntag mehrere Stammkräfte ersetzen und wird wohl wieder Anleihen bei der zweiten Mannschaft und den A-Junioren nehmen.

Mangels Alternativen im Angriff kam zuletzt aber auch John Wells aus der Privatmannschaft zum Einsatz und hat sich als Glücksgriff erwiesen. Vier Tore in drei Spielen sprechen für den Angreifer mit schottischen Wurzeln.

Enttäuschende Niederlage

Der letzte Auftritt des FV Leutershausen verlief enttäuschend. Vor heimischem Publikum setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Schlusslicht FC Turanspor Mannheim.

Das Team des Trainerduos Stefan Matthes und Sven Bopp hat als Liganeuling eine tolle Vorrunde gespielt, ist allerdings nicht besonders gut aus der Winterpause gekommen. Drei Niederlagen, zwei Unentschieden und nur ein Sieg stehen hier zu Buche. JR

