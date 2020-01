Revanche fürs Hinspiel

Viernheim.Den Handballdamen ist im ersten Rückrundenspiel mit dem 33:29-Erfolg beim TSV Rot die Revanche für die Hinspielniederlage gelungen. Durch eine schön herausgespielte Kombination konnte Lea Schmitt die Viernheimerinnen nach 36 Sekunden in Führung bringen. In der fünften Minute lag der TSV Amicitia immer noch vorne, da musste Vivienne König mit roter Karte vom Platz. Sie hatte eine Gegenspielerin, die in ihrem Rücken lief, unbeabsichtigt im Gesicht getroffen. Dennoch konnte das Viernheimer Team die Partie ausgeglichen gestalten. Ab der 22. Minute stand die Abwehr immer besser und ermöglichte so eine deutliche Führung. Anna Zahn traf zum 12:13, Sophia Niesel erhöhte auf 12:14. Nach der Auszeit des Roter Trainers markierte Beatrice Leuthner sogar auf 12:15. Rot konnte den Vorsprung der Viernheimerinnen aber verkürzen und zum 17:17 ausgleichen. Keine sieben Sekunden später warf Lara Günther den TSV Amicitia aber wieder in Front, zum 17:18-Halbzeitstand.

Leuthner, Zahn und Niesel bauten den Vorsprung bis zur 36. Minute auf vier Treffer aus (18:22). Aber wieder konnte Rot nachlegen und erneut den Spielstand egalisieren (22:22). Ihr Überzahlspiel, als Rots gefährlichste Spielerin Evelyn Hoffmann auf der Bank saß, nutzten die Viernheimerinnen, um sich bis zur 47. Minute auf 22:28 abzusetzen. Bis in die Schlussphase behauptete das Team von Steffi Dietrich und Dennis Hoffmann diesen Vorsprung. Doch dann wurde man in der Abwehr unkonzentrierter, der Angriff leistete sich zu schnelle Abschlüsse. So kam Rot noch einmal bis auf drei Tore heran (28:31). Doch die Viernheimerinnen verteidigten ihre Führung .

TSV Amicitia: Katharina Haas, Vanessa Reinhard; Lena Schaal, Beatrice Leuthner (3), Anna Zahn (3), Julia Fischer (5/2), Lisa Stein (4/1), Lara Günther (3), Vivienne König, Lenja Müller (1), Tamara Mohr (4), Lea Schmitt (2), Franziska Mandel (2), Sophia Niesel (6). su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.01.2020