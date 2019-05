Rezepte aus der Gemüseküche

Viernheim.. Einen Kurs unter dem Titel „Genussvolle Gemüseküche“ bietet die Volkshochschule am Donnerstag, 16. Mai, 17.45 bis 21.30 Uhr, in der Küche der Alexander-von-Humboldt-Schule (Franconville-Platz) an. Laut VHS richtet sich das Angebot an Menschen, die weniger Fleisch essen und sich dadurch gesünder ernähren möchten. Zubereitet werden Bratlingrezepte mit passenden Soßen und Dips. Mitzubringen sind Schreibzeug, eine Schürze, ein Geschirrtuch, ein Behälter und ein scharfes Messer. Die Leitung übernimmt Myriam Arndt. Die Gebühr beträgt 19 Euro, zuzüglich einer Lebensmittelumlage von zehn Euro. Anmeldungen nimmt die VHS in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4), online unter vhs.viernheim.de oder unter Telefon 06204/98 84 02 entgegen. red

