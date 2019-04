Rezeptideen locken

Viernheim.Die Volkshochschule (VHS) bietet ab Juni den Kochkurs: “Englische Küche: Scones und mehr!“ an. Geboten wird dabei laut VHS ein unterhaltsamer Abend, der mit einem original englischen Cocktail beginnen soll. Den Angaben zufolge können die Teilnehmer gespannt sein auf neue Rezeptideen und natürlich auf die in England sehr beliebten Scones.

Der Kurs findet am Donnerstag, 13. Juni von 17.45 bis 21.30 Uhr in der Küche der Alexander-von-Humboldt-Schule, Franconvilleplatz 1, unter der Leitung von Syvia Heider statt. Die Gebühr beträgt 19 Euro, zuzüglich zehn Euro Lebensmittelumlage. Anmeldungen nimmt die VHS ab sofort in der Geschäftsstelle im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4), online unter www.vhs.viernheim.de oder unter der Telefonnummer 06204/ 988-402 an. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.04.2019