Viernheim.Erst in der letzten Verbandsrunde neu aufgelegt, hat der SRC Schal zumindest in Europa schon einige Länder gesehen. Der SRC-Fan und Sponsor Jürgen Mandel hatte den Schal im Winterurlaub in Zell am See in Österreich dabei. Sportvorstand Sascha Niebler beim Skifahren auf dem Feldberg, eine ganze Abordnung Skifahrer im Ötztal und auch SRC-Vorstand Peter Neuss hatte den Schal bei einem Meeting in Basel mit im Gepäck. Und jüngst war eine Abordnung der SRC Ringer auf Malle und grüßt mit dem SRC-Schal.

Und wer weiß von woher der Schal in zukunft noch grüßen wird. Denn in nächster Zeit sind einige SRC’ler sowie Sponsoren weltweit unterwegs, zum Beispiel in Südasien und auf dem amerikanischen Kontinent und grüßen vielleicht mit einem Bild. red