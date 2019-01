Ringernachwuchs mit vielen Titeln

viernheim.Bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften zeigten zehn Talente aus dem Nachwuchs des Stemm- und Ringclubs (SRC) gute bis sehr gute Leistungen. Durch Titelgewinne und zahlreiche vordere Platzierung gab es am Ende auch noch Platz sechs in der Vereinswertung zu feiern.

Schon die jüngsten Ringer der E-Jugend zeigten tolle Kämpfe, und so konnten fast alle Viernheimer Starter einen Platz auf dem Siegerpodest erobern. Auch in der D- und C-Jugend gab es viele spannende Begegnungen.

131 Teilnehmer in Ladenburg

Die insgesamt 131 Teilnehmer boten in Ladenburg Ringkampfsport vom Feinsten, und so manche Entscheidung fiel erst in letzter Sekunde. In den höheren Altersklassen gab es, trotz deutlich weniger Teilnehmer, technisch anspruchsvolle und dabei auch interessante Kämpfe zu bewundern.

Die SRC-Jugend erreichte bei den Bezirksmeisterschaften fünf erste Plätze, einen zweiten Platz, drei dritte Plätze und einen vierten Rang. Diese guten Vorstellungen machen Hoffnung für die demnächst anstehenden Landesmeisterschaften, bei denen der SRC-Nachwuchs sicher auch wieder ganz vorne zu finden sein wird.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.01.2019