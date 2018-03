Ritters Jungs brauchen ganz dringend Punkte

Anzeige

Viernheim.Es wird langsam eng für die Viernheimer Handballer, langsam müssen Punkte her, wenn man noch ein Jahr in der Oberliga spielen will. Sieben Spiele verbleiben dem TSV Amicitia, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Den ersten Schritt können die Herren heute um 19.30 Uhr gegen TuS Steißlingen machen. Nach dem wenig erbaulichen Auftritt in Baden-Baden vor einer Woche hat sich die Mannschaft noch einmal eingeschworen und will alles in die Waagschale werfen, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen.

Hoffen auf das Publikum

Dabei hoffen die Spieler auch auf die Unterstützung von den Rängen. Eine volle Halle mit Fans, die hinter dem Team stehen, kann vielleicht Kräfte freisetzen. Trainer Mirco Ritter kann im Heimspiel wieder auf Torhüter Dennis Hoffmann setzen. Dafür fällt Philipp Bernhardt verletzt aus. Alle anderen Spieler sind fit und wollen die Zähler einfahren.