Rivalen stehen sich gegenüber

Viernheim.Derbys sind in vielen Sportarten das Salz in der Suppe, weil die örtliche Nähe meist auch eine Rivalität beinhaltet. Da machen auch die Ringer des SRC Viernheim und des KSV Schriesheim in der Regionalliga keine Ausnahme. Die Experten rechnen deshalb am morgigen Samstag, 24. November, um 20 Uhr mit einer ausverkauften Waldsporthalle.

Nachdem sich das Regionalligateam des Stemm- und Ringclubs trotz einiger Ausfälle bisher so bravourös geschlagen hat, soll in den beiden nächsten Heimbegegnungen die Erfolgsbilanz weiter ausgebaut werden.

Die Schriesheimer sehen die Duelle gegen den SRC Viernheim immer mit besonderen Augen und werden versuchen, das bestmögliche Team auf die Matte zu bringen. Aber auch die Hausherren brauchen sich nicht zu verstecken und möchten dem Spitzenteam Paroli bieten. Damit dies gelingt, hoffen die Aktiven auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung.

In den Vorkämpfen stehen sich um 17.30 Uhr die SRC-Rebels und die Schüler des AC Ziegelhausen gegenüber. Hier wollen die Viernheimer mit einem Sieg die Chance zur Teilnahme an der Endrunde wahren und sich für die knappe Niederlage in Ziegelhausen revanchieren.

Die zweite Mannschaft muss dann um 18.30 Uhr gegen den ASV Bruchsal ran und will dabei versuchen, ihr bisher schlechtes Image aufzupolieren. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.11.2018