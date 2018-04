RNZ wird zu einer riesigen Partymeile

Jubelkonfirmation

Feier in der Domkirche

Die evangelische Lukasgemeinde und die evangelische Martin-Luther-Gemeinde in Lampertheim laden die unten stehenden Jahrgänge zur Feier der Jubelkonfirmation am Pfingstsonntag, 20. Mai, um 9.30 Uhr in die Domkirche ein. Auch sind ...