Roboter sammelt Bälle ein

Viernheim.Vorsichtig lenkt der Viertklässler das Roboterfahrzeug auf den kleinen Ball zu und versucht, die Kugel einzufangen. Das ist aber gar nicht so einfach. Die älteren Schüler helfen und zeigen den Besuchern, wie man den Roboter auf dem Boden richtig fortbewegt.

Das Angebot der Robotik-AG ist nur ein kleiner Teil dessen, was die Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) beim Tag der offenen Tür vorstellt. Anhand von Vorführungen, Infotafeln, Ausstellungen und Experimenten machen sich Grundschüler und ihre Eltern ein Bild vom reichhaltigen Angebot. Direkt am Haupteingang stehen neben Schulleiterin Cornelia Kohl und der Organisatorin Christa Berg auch die Leiter der Schulzweige – Gymnasium, Real- und Hauptschule – für erste Gespräche zur Verfügung. Auch über die Ganztagsklassen wird ausführlich informiert.

Im Erdgeschoss sind unter anderem auch Schulelternbeirat, Bibliothek, Tansania-Verein, die Leseförderung der Intensivklassen oder das Projekt PiT (Prävention im Team) vertreten. Die Jugendförderung hat sich mit einem Querschnitt ihrer Betreuungs- und Beratungsangebote in der Aula postiert. Im Foyer starten die Führungen durch das Schulhaus – in die Klassensäle, die Fachräume, zur Mensa oder in die Sporthalle.

Preisgekrönte Energieagentur

Was in der Zirkus-AG gelernt wird, stellen die Schüler bei einer kurzen Aufführung vor. Mit großen Augen sitzen die Viertklässler vor der Bühne und schauen zu, wie die Humboldtschüler auf Bällen laufen oder Seilspringen auf Stelzen. „Wir sind mehrfach preisgekrönt“, wirbt Lehrer Steffen Grimm für die Arbeit der Energieagentur. Dank ihres Engagements hat die Schülerfirma bereits mehrere Preise gewonnen – und die Pokale und Trophäen sind alle ausgestellt.

Vorbei an den Ständen für das Unterrichtsfach Spanisch und am „Ski-Stall“ mit unzähligen Brettern und Schuhen für die Skiwoche der Schule und durch die Mensa kommen die Eltern und Grundschüler eben auch zur Robotik-AG. „Es gibt eine Computer-Software, mit der wir alles programmieren können“, erklärt Schüler Mark den interessierten Viertklässlern und den Eltern. Er hat gerade eine Drohne durchs Klassenzimmer fliegen lassen. Am Nebentisch wird eine Maschine getestet, die bunte Steine nach Farben sortiert. „Die Fußballroboter haben wir so programmiert, dass sie mit einer ausrangierten Fernseher-Fernbedienung gelenkt werden können“, erklärt AG-Leiter Dietmar Weinmann. Der Lehrer, eigentlich im Ruhestand, tüftelt mit den Schülern weiter: „Wir wollen die Steuerung auf Bluetooth umstellen.“

Besonderer Anziehungspunkt im Technikraum ist der 3D-Drucker – so ein Gerät bekommt man wirklich nicht jeden Tag zu sehen. Die Schüler demonstrieren, wie der Drucker funktioniert. Bis aus unzähligen Kunststoffschichten eine kleine, gerade mal drei Zentimeter hohe, Vase entsteht, dauert es allerdings knapp zehn Minuten.

