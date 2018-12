Rock vor stiller Nacht

Meghan Hill tritt am Donnerstagabend im „Pigeon“ auf. © Siegert

Viernheim.Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest sorgt Megan Hill mit ihrer Band im „Eventhouse Pigeon“ noch einmal für deftige und laute Töne. Die Viernheimer Sängerin hat wieder befreundete Musiker eingeladen und wird zusammen mit Katrin Kistenmacher beim Thursday-Night-Music-Club für beste Stimmung sorgen. Statt besinnlicher Weihnachtsmusik wird es im „Pigeon“ (Am Lampertheimer Weg 9) Rock und Pop auf die Ohren geben.

Megan Hill, die seit einiger Zeit im englischen Brighton Musik studiert, nutzt auch diesmal wieder den Heimaturlaub, um ihre Konzertreihe fortzusetzen. Zum Gastspiel an diesem Donnerstag um 20.30 Uhr haben sich die Musiker etwas Besonderes vorgenommen. Es wird eine gehörige Portion „Classic Rock” geben, präsentiert in speziellen Arrangements. Neben den beiden jungen Sängerinnen wird auch Fabian Müller an vorderster Front stimmlich tätig sein. Timo Zell spielt den Bass und Emanuel Klapp bedient die Tasten seines Keyboards. Schlagzeuger Roman Fischer und Gitarrist Eugen Leonhardt sind nach längerer Pause ebenfalls wieder an Bord und werden den musikalischen Abend mit ihren Solo-Einlagen abrunden. JR

