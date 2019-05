Rocken für den guten Zweck

Viernheim.. Laut und hart, aber auch besinnlich und leise, so wird es am Samstag, 25. Mai, in der Feierabendhalle beim Benefizkonzert „Wuzzdog“ zugehen. Der Titel erinnert an das legendäre Woodstock-Festival in den USA. Damals griffen Musiker für eine friedlichere Welt zu den Instrumenten. Auch in Viernheim geht es um einen guten Zweck, denn der Erlös kommt dem Tierschutzverein Viernheim und Umgebung zugute.

Organisator Mike Hofmann konnte sechs Bands für einen Auftritt gewinnen, alle verzichten auf ihre Gage. Besonders freut es den Gitarristen und Sänger, dass mit Sweety Glitter & The Sweethearts eine ausgesprochen erfolgreiche Glam-Rock-Band mit von der Partie ist. Das Gleiche gilt für die Tributeband Kauf mich, die ihre Vorbilder von der Kultband Die Toten Hosen würdig vertreten wollen.

Informationen zum Tierschutz

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr, dann können sich die Besucher an mehreren Ständen zunächst über den Tierschutz informieren. Die Live-Musik startet um 15 Uhr, wenn die Viernheimer Bands The Stoker und Good old Boys nacheinander die Bühne betreten. Mötley Crüe waren in den 80er Jahren für ihre spektakulären Shows bekannt. Dies zu wiederholen, haben sich Saints of Los Angeles vorgenommen.

Anschließend sind Hits wie „Tage wie diese“ oder „Hier kommt Alex“ von den Toten Hosen zu hören. Sweety Glitter & The Sweethearts bieten dann eine musikalische Reise in die bunte Welt von T. Rex, The Sweet, Hot Chocolate und Slade. Da dürfen glitzernde Schlaghosen, Plateauschuhe, Federboas und Unmengen von Schminke nicht fehlen. Härter wird es abschließend beim Auftritt von Dirty Deeds, die Hits der Kultband AC/DC präsentieren. JR

