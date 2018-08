Rockklassiker wecken Erinnerungen

Viernheim.Mit Oldies heizte die Band The Stoker den Musikfans am Samstag im Hof des „Deutschen Hauses“ ein. Vor der alten Scheune, wo es zeitweise recht eng zuging, herrschte den ganzen Abend über beste Stimmung.

Die urige Kneipe in der Weinheimer Straße feiert zurzeit ihr 125-jähriges Bestehen, und das in erster Linie mit den Stammgästen aus den vergangenen Jahrzehnten. Dazu zählen auch viele Musiker aus der lokalen Szene, die als Akteure und Zuhörer gerne in die Gaststätte kommen. Nun gratulierte die Band The Stoker, die immer wieder im „Deitsche“, wie die Gaststätte in Viernheim genannt wird, auftritt. Die fünf Viernheimer Jungs haben eine treue Fangemeinde, was der große Zuspruch bei diesem Konzert belegte.

Die Band begeisterte das Publikum mit Rockmusik. Zu hören waren Hits wie „Born To Be Wild“ von Steppenwolf, „Listen To The Music“ von den Doobie Brothers, „Help“ von den Beatles, „You Ain’t Seen Nothing Yet“ von Bachmann Turner Overdrive oder „Show Me The Way“ von Peter Frampton.

Ebenso gut kamen bei den Besuchern die Stücke „Doctor, Doctor“ von den Thompson Twins, „Lola“ von den Kinks, „Rebel Yell“ von Billy Idol, „Pinball Wizard“ von The Who und „Jump“ von Van Halen an. Als Zugabe spielte die Formation „Cocaine“ von J. J. Cale und „Du kanns zaubre“ von BAP. Bei den Zuhörern kamen dabei viele Erinnerungen an die gute alte Zeit auf.

The Stoker geben den bekannten Liedern ihre eigene Note. Klaus Bauer, Bruno Kempf, Thorsten Ditsch, Frank Stehle und Andreas Hofmann boten bei ihrem Konzert eine abwechslungsreiche Mischung aus Rockhits von den 60er bis zu den 90er Jahren. Darüber hinaus standen auch aktuelle Stücke auf dem Programm.

Das nächste Fest im „Deutschen Haus“ steigt am Samstag, 8. September. Dann gibt es sogar ein kleines Festival mit der Rockhouse Family, den Good Old Boys und Feel. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 20.08.2018