Rockmusik neu interpretiert

Viernheim.Das selbst gebraute Bier kam frisch aus dem Zapfhahn, die Oldies neu aufbereitet aus den Lautsprechern. Beim Auftritt des Duos Henry Paul im einmal mehr gut gefüllten Schankraum von Hannes-Bräu kam schnell gute Laune auf, als die beiden Musiker neben zahlreichen internationalen Klassikern auch zahlreiche deutsche Lieder präsentierten.

Norbert Roschauer und Andreas Wille bilden seit mehr als zwei Jahren das musikalische Duo Henry Paul. Nun unterhielten die Musiker das Publikum in der Viernheimer Privatbrauerei mit außergewöhnlichen Interpretationen bekannter Hits. Selbst harte Rocksongs wurden dabei zum Teil in sehr moderater Lautstärke dargeboten.

Das Repertoire des Duos umfasst vielfältige Titel der Pop- und Rockgeschichte. Besonders gut kamen bei den Gästen die Hits von Joe Cocker und Marius Müller-Westernhagen an. Mit dem Stück „Let Me Entertain You“ von Robbie Williams wurde das Motto des Konzerts vorgegeben. Auf dem Programm standen darüber hinaus Klassiker wie „Honky Tonk Women“ von den Rolling Stones, „It’s My Life“ von Bon Jovi, „Mercedes Benz“ von Janis Joplin und „Country Roads“ von John Denver. Bei deutschen Titeln wie „Verdamp lang her“ von BAP sangen die Besucher begeistert mit. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.03.2020