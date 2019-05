Rockmusik trifft auf Vogelgezwitscher

viernheim.Vielfältige Instrumente, klangvolle Stimmen und Lieder aus vergangenen Zeiten – mit diesem Konzept hat sich die Viernheimer Band Groovies einen guten Namen gemacht. Dazu präsentieren die drei Musiker noch den einen oder anderen flotten Spruch, so wie auch diesmal beim Auftritt im Biergarten des Vogelpark-Restaurants Schlemmernest.

Da bei der Eröffnung der Freiluftsaison auch das Wetter mitspielte, kam bei allen Beteiligten schnell gute Stimmung auf. Dazu trug natürlich auch das reichhaltige Angebot an Speisen und Getränken bei. Frisch gezapftes Bier, eine Schorle sowie Steaks und Bratwurst frisch vom Grill kamen bei den Gästen hervorragend an.

Vor allem aber orientierten sich die Besucher am Geschehen vor der Wellensittichvoliere, denn dort ging die Musik ab. Andreas Prodehl (Gesang und Gitarre) und Bruno Kempf (Gitarre, Gesang und Perkussion) bilden zusammen mit dem Viernheimer Gitarrenlehrer Norbert Roschauer (Gitarre, Lapsteel, Mandoline und Gesang) mittlerweile eine eingespielte Formation, die trotzdem immer wieder etwas Neues zu bieten hat.

Die Groovies stehen vor allem für Folk, Blues, Pop und Rock’n’Roll. Mit viel Liebe zum Detail präsentieren sie Klassiker der Pop- und Rockgeschichte und sorgten gleichzeitig für eine entspannte Atmosphäre im Biergarten.

Zum Repertoire der Formation gehören unter anderem Stücke von AC/DC, den Beatles und von Oasis. Zu hören waren beim Konzert im Schlemmernest aber auch Hits wie „Locomotive Breath“ von Jethro Tull „Rockin’ All Over The World“ von Status Quo, „Mighty Quinn“ von Manfred Mann, „Wish You Were Here“ von Pink Floyd und „Lola“ von den Kinks.

Klassiker von Creedence Clearwater Revival und Jimmy Hendrix kamen beim Publikum ebenso gut an. Die Zuhörer erlebten eine kurzweilige musikalische Reise zurück in die guten alten Zeiten und sangen bei vielen Liedern begeistert mit.

