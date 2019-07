Rockmusik unter der Eiche

Viernheim.Während beim Sommerfest der Sänger-Einheit vor wenigen Tagen dezenter Chorgesang am Lampertheimer Weg zu hören war, werden am Samstag, 13. Juli, härtere Klänge dominieren. Beim Oaktree-Festival der Kutschengilde kommen vor allem Freunde der Rockmusik auf ihre Kosten. Als Höhepunkt der Veranstaltung treten die Rodgau Monotones auf. Zuvor stehen aber zahlreiche Musiker aus Viernheim auf der Bühne.

Die Kutschengilde hat sich in den vergangenen Jahren als Ausrichter von hessischen und deutschen Meisterschaften im Gespannfahren bewährt. Mit dem Open-Air-Konzert begeben sich die Pferdesportfreunde nun auf ungewohntes Terrain. Der Einstieg ist Holger Bläß & Friends um 13.30 Uhr vorbehalten. Danach folgen Plush 7 (14.50 Uhr), Question the Answer (16.20 Uhr), The Jailhouse Gang (17.40 Uhr) und die AC/DC-Coverband Thunder Bells (19.30 Uhr). Um 21.30 Uhr werden dann die Rodgau Monotones die eigens angemietete „größte mobile Bühne Deutschlands“ betreten. Während der Umbaupausen sorgt die Band AMP in einer speziell dekorierten Ecke mit Wohnzimmeratmosphäre für den passenden Ton.

Armin Brandt, Vorsitzender der Kutschengilde, und sein Team sind schon seit gut einem Jahr mit den Vorbereitungen zu diesem Festival beschäftigt. „Das ist für den ganzen Verein eine Herausforderung, und wir freuen uns auch über die Unterstützung von anderen Organisationen.“ Solch ein Musikfestival sei eben doch etwas anderes als eine Gespannprüfung. „Wir sind aber froh, wenn es endlich los geht“, betont Brandt.

Im Fokus stehen die Rodgau Monotones, die sich selbst als „älter, härter und besser“ bezeichnen. „Wir haben die gefragte Band schon vor gut einem Jahr verpflichten können. Danach kamen plötzlich auch Anfragen anderer Formationen“, berichtete der Vereinsvorsitzende. Die Kutschengilde setzt bei der Premiere des Oaktree-Festivals allerdings auf Viernheimer Bands und konnte mehrere lokale Musiker für das Projekt gewinnen. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 11.07.2019