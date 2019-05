Rockmusiker bieten spektakuläre Show

Viernheim.Sechs Bands rockten für den guten Zweck, dabei war das Wuzzdog-Festival so gut besucht wie schon lange nicht mehr. In der Feierabendhalle gab es gerade in den Abendstunden während der Auftritte fast kein Durchkommen mehr. Nur in den Umbauphasen lichteten sich die Reihen, dafür bildeten sich dann an den Verpflegungsständen längere Schlangen.

Festival-Chef Mike Hofmann war es wieder einmal gelungen, ein attraktives musikalisches Programm mit hochkarätigen Gästen auf die Beine zu stellen. Das Konzept hat die Kultveranstaltung zu einem beliebten Treffpunkt für Musikfreunde aus der ganzen Region gemacht.

Gute Musik genießen, tanzen, Freunde und Bekannte treffen, aber auch etwas für Tiere tun – diese Kombination sucht sicher ihresgleichen. Da alle Bands auf ihre Gage verzichteten, kann der Tierschutzverein wieder mit einem stattlichen Spendenbetrag rechnen. Hierfür hatten die Tierliebhaber aber auch einiges zu tun. Der Aufbau in der Feierabendhalle hatte schon Tage vor dem Festival begonnen. Und nach Ende der Veranstaltung galt es, das Gelände wieder ordentlich zu verlassen, was bis fünf Uhr am Sonntagmorgen dauerte. Die Besucher bekamen davon nicht viel mit, trugen durch Spenden und die Umsätze bei Speisen und Getränken aber ebenfalls zum Erfolg bei. Nicht zu vergessen die Musiker, die in der vollen Halle sichtlich ihren Spaß hatten.

Erinnerung an Mötley Crüe

„Es macht einfach Freude, bei so einem tollen Festival auf einer professionellen Bühne zu spielen, das haben wir nicht alle Tage“, zeigte sich Gitarrist Andreas Hofmann von der Band The Stoker begeistert von den hervorragenden Bedingungen in der Feierabendhalle. Nach den Good old Boys hatte die Formation das Vorprogramm bestritten. Die Jungs von Saints of Los Angeles, die sich an Mötley Crüe, einer Rockand aus den 80er Jahren, orientieren, boten mit ihrer spektakulären Show ein echtes Kontrastprogramm. Selbstbewusst und mit einem Augenzwinkern bezeichnet sich die Formation als Deutschlands beste, weil einzige Mötley-Crüe-Tribute-Band.

Lautstark mitsingen war beim Auftritt der Coverband Kauf mich angesagt, die Hits der Kultband Die Toten Hosen präsentierte. Die Formation um Frontmann Benny Bläß spielte alte und neue Stücke der Düsseldorfer Gruppe um Sänger Campino. Bei Liedern wie „Hier kommt Alex“, „Unter den Wolken“ und „An Tagen wie diesen“ stimmte das Publikum vom ersten Akkord an lautstark mit ein.

Bunt und ausgesprochen schrill ging es mit Sweety Glitter & The Sweethearts weiter, die Evergreens der Popgeschichte präsentierten. Vor ihrem Auftritt hatte sich die Gruppe im Kostümfundus des Nationaltheaters mit auffälligen Klamotten, Perücken, Schminke und Plateauschuhen eingedeckt. Bei Hits wie „The Ballroom Blitz“ von The Sweet, „Heroes“ von David Bowie und „Smoke On The Water“ von Deep Purple konnten die Besucher ihre Füße nicht mehr stillhalten.

Nicht anders war es beim abschließenden Auftritt von Dirty Deets. Die Heidelberger Band hat sich voll und ganz der Kultband AC/DC, speziell der Bon-Scott-Ära, verschrieben. Die Formation um den Sänger und Frontmann Marcus „BC“ Pföhler begeisterte mit Stücken wie „Highway To Hell“, „T.N.T“, „Sin City“, „Hells Bells“, „Let There Be Rock“, „Girls Got Rhythm”, „Riff Raff” und „The Jack” und machte die Feierabendhalle zum Tollhaus. JR

