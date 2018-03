Roland Münchenbach gewinnt Silber

Anzeige

Viernheim.In der Leichtathletik-halle in Erfurt fanden die Deutschen Hallenmeisterschaften der Senioren statt. Jochen Hofmann, Günter Schramm und Roland Münchenbach vertraten dort die Farben des TSV Amicitia.

Am Morgen des ersten Wettkampftages standen für alle drei Viernheimer die 60 Meter auf dem Plan. In Zeitvorläufen wurden in jeder Altersklasse acht Finalteilnehmer gesucht. Roland Münchenbach qualifizierte sich in der Altersklasse M55 mit einer Saisonbestzeit von 8,20 Sekunden für den Endlauf. Dort konnte er seine Zeit bestätigen und wurde Siebter. Für das Podest war eine Zeit von unter acht Sekunden nötig.

Für Finallauf qualifiziert

In der Altersklasse M45 lief Günter Schramm die kurze Sprintdistanz. In 8,00 Sekunden qualifizierte er sich für das Finale, in dem Schramm nur knapp über seiner Vorlaufzeit blieb. 8,02 Sekunden brachten ihm den achten Platz. Jochen Hofmann zeigte im Vorlauf mit 7,70 Sekunden, dass er seine Verletzungsprobleme überstanden hat. Die Zeit bedeutete nicht nur die Qualifikation für den Endlauf, sondern auch eine Verbesserung seiner Saisonbestleistung. Im Finale lief Jochen Gippert vom TV Herkenrath in 7,06 Sekunden allen davon und wurde Deutscher Meister. Hofmann kam in 7,73 Sekunden auf den achten Platz.