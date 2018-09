Rollenspiel in Berliner Politik

Viernheim.Auf Einladung von Michael Meister (CDU) reiste die Jahrgangsstufe Q3 der Alexander-von-Humboldt-Schule für einige Tage nach Berlin. Prall gefüllt war das Programm. Die Jugendlichen besuchten zum Beispiel das Jüdische Museum, die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, das Stasi-Museum in der ehemaligen Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit mit einem Zeitzeugen und die parlamentshistorische Ausstellung „Wege-Irrwege-Umwege“.

Entscheidung treffen

Spannend für die Schüler – denn sie schlüpften während des Rollenspiels „Plenarsitzung“, im nachgebauten Plenarsaal im Deutschen Dom selbst in die Rolle von Bundestagsabgeordneten und konnten wie in einem echten politischen Umfeld über die Legalisierung von Cannabis beraten – mit einem eindeutigen Ausgang: Sie stimmten mit großer Mehrheit gegen die Legalisierung.

Ein besonderes Highlight war der Vortrag auf der Besuchertribüne des Plenarsaals und natürlich das Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten. Die Jugendlichen waren sehr gut vorbereitet und interessierten sich unter anderen für die Themen Digitalisierung, Einfluss von Kirche auf Politik, Handy-Verbot an Schulen und natürlich für tagespolitisch aktuelle Themen.

Kritische Fragen

Vor dem Hintergrund der rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz wurde Meister gefragt, ob Schule das Thema Nationalsozialismus zu wenig aufbereite. Nach Ansicht des CDU-Politikers sei Politikunterricht im positiven Sinne nötig: „Was stellt unser Grundgesetz mit dessen Werteordnung dar? Wir sind nicht gegen etwas, sondern wir sind für etwas.“ Wofür wir sind, stehe in den ersten Artikeln unserer Verfassung. „Was wir brauchen, ist eine positive Bildung der Menschen. Ich bin der Meinung, genau das muss in der Schule vermittelt werden. Dazu gehört auch, dass man sich mit den Fehlentwicklungen in Deutschland beschäftigt“, so Meister. „Zwischen 1933 und 1945 beispielsweise hatten wir diese Werte eindeutig nicht.“ Nach Ansicht des Parlamentarischen Staatssekretärs reiche es nicht aus, „gegen etwas zu sein, sondern wir müssen für etwas sein“.

Kritik äußerte der heimische Abgeordnete an dem Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bundestag, Alexander Gauland. Nicht nur sei dessen Einordnung der Nazi-Zeit als „Vogelschiss“ abzulehnen. Besonders verwerflich sei das erklärte Ziel der AfD, unser politisches System beseitigen zu wollen. „Er sagt ganz offen, dass er dieses System, was wir in Deutschland haben, so nicht will.“ Dagegen zeigte Meister klare Kante: „Wir müssen das, was wir haben, verteidigen.“

Meister bedankte sich bei den Jugendlichen für das interessante Gespräch. Auch wenn die Zeit immer sehr knapp ist, freut er sich sehr über das Interesse der jungen Menschen und hofft, dass sie einige neue Impulse und Ideen aus Berlin mit in die Heimat nehmen konnten. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018