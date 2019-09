Rollkunstläuferinnen des ERC gut platziert

Viernheim.In Hanau fand der Hessische Nachwuchswettbewerb der Rollkunstläufer statt. Vom ERC Viernheim nahmen 20 Rollkunstläuferinnen in verschiedenen Disziplinen teil. Lilly Stalla erlief sich in der Pflicht der Freiläufer Gruppe II einen tollen dritten Rang. In der Pflicht der Freiläufer Gruppe III dominerte Latrisha Bauer das Feld und Lajla Mesanovic erreichte in Pflicht und der Kür derselben Gruppe zwei gute dritte Plätze. Sieben Rollkunstläuferinnen des Vereins sind Teil der Laufgemeinschaft aus Hessen „Skate Machines“ und nahmen in der Disziplin Große Gruppen teil, in welcher sie den ersten Podestplatz erzielten. Dieser Wettbewerb bildete den Abschluss der diesjährigen Saison. Die Trainerinnen Bianca Gratzel, Julia Hahn und Lisa Bernauer sind mit den Leistungen sehr zufrieden. red ( Bild: ERC)

