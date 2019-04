Rose verzaubert Nachtigall

Viernheim.„Was mich an Märchen begeistert, ist, dass jeder Zuhörer andere Bilder im Kopf hat“, sagte Renate Rein. Bei einem Geschichtenabend unter dem Motto „Von Liebesdingen und Beziehungskisten“ im Museum am Berliner Ring erzählte Renate Rein den Besuchern mehrere Märchen frei und auf authentische Art und Weise. Die Märchenstunde stellte den Auftakt des abwechslungsreichen Jahresprogramms des Museums dar.

Renate Rein stammt aus München und war zunächst im Redaktions- und PR-Bereich tätig. Durch einen Zufall erfuhr sie von der Möglichkeit, Geschichten- und Märchenerzählerin zu werden. Sie belegte den Kurs und arbeitet seitdem als freie Geschichtenerzählerin in der Region. Zwischenzeitlich ließ sich Rein zur professionellen Erzählerin weiterbilden, darüber hinaus ist sie in der Museumspädagogik des Klosters Lorsch tätig.

„Heute war ein verheißungsvoller Frühlingstag, der bei so manchem mit Sicherheit Frühlingsgefühle geweckt hat“, eröffnete die Erzählerin die Märchenstunde. Dazu passe auch das Thema des Abends, sagte Renate Rein. Es gehe nämlich um die Liebe. Im ersten Märchen „Die Rose und die Nachtigall“ stand ein gut aussehender Mann im Mittelpunkt, der vergeblich bei einem hübschen Mädchen zu landen versucht. In seiner Verzweiflung bietet der Mann der jungen Frau an, alles dafür zu tun, um ihr seine Liebe zu beweisen. Daraufhin verlangt diese von ihm, sich in die Fluten des reißenden Flusses zu stürzen. Als der Mann dies macht, verwandelt er sich in eine Nachtigall, die sodann stets am Flussufer ihren Gesang anstimmt. Dies lässt die junge Frau mit einer solchen Sehnsucht zurück, dass sie sich eines Tages in eine Rose mit tausend Blättern verwandelt und daraufhin stets die Nachtigall mit ihrem Duft verzaubert.

In „Meerhäschen“ verwandelt

Im Märchen „Meerhäschen“ soll die Prinzessin einen Mann heiraten. Sie macht es für ihren zukünftigen Gatten zur Bedingung, dass dieser sich irgendwo im Königreich vor ihr versteckt, ohne dass sie ihn aus ihrem Schloss erblicken kann. Andernfalls solle der Bewerber an einem Pfahl hingerichtet werden.

99 Bewerber verstecken sich vergeblich und müssen das Zeitliche segnen, ehe ein listiger junger Mann schließlich Erfolg hat: Er sucht Rat bei einem klugen Fuchs, die beiden springen in einen Brunnen und verwandeln sich in einen Händler und ein Meerhäschen. Der Mann, jetzt in der Gestalt des Meerhäschens, wird zur Attraktion auf dem Markt, und schließlich kauft die Prinzessin das kleine Tier. Als sie den Mann sucht, kann sie ihn nicht finden, da er sich bereits bei ihr im Schloss befindet. Somit besteht der Mann die Prüfung, die beiden heiraten.

Renate Rein gelang es, durch gekonnte Stimmführung und durch ihre lebendige Erzählweise die Besucher in ihren Bann zu ziehen. In den Pausen zwischen den Märchen spielte sie Melodien auf der Sansula, einem Instrument, das aus einer Art Trommel besteht, auf der der Klangblock einer Kalimba montiert ist. Die raumfüllenden Klänge des Instruments trugen zu der märchenhaften Atmosphäre des Geschichtenabends bei.

