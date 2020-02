Royal-Damen verbessern ihre Position im Abstiegskampf

Viernheim.Die Damen von BC Royal Viernheim traten nach fast dreimonatiger Pause zum vierten Spieltag der Saison 2019/20 in der Bowling Bundesliga an. Austragungsort waren die Bahnen in Langen. Die BC-Royal-Damen hatten am vorangegangenen Spieltag ihren Platz im Mittelfeld der Tabelle verspielt und waren auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen. In Langen hofften sie, ihr zuletzt vermisstes Leistungsvermögen wieder abrufen zu können.

Die BC-Royal-Damen spielten am ersten Wettkampftag sehr konzentriert und konnten so die sich bietenden Chancen nutzen. Dies führte in den zu spielenden sechs Begegnungen zu vier Erfolgen und zwei Niederlagen. Gegen Regensburg gelang mit 688:644 Pins der erste Sieg, dem gegen Wolfsburg mit 738:795 die erste Niederlage folgte. Im Gegensatz zu dem zurückliegenden Spieltag ließen die Viernheimerinnen sich nicht aus der Ruhe bringen. So konnte gegen die Strikees Bremen mit 709:699, gegen Vest Recklinghausen mit 742:701 und gegen die Radschläger Düsseldorf mit 782:578 drei Siege in Folge gesichert werden. Im letzten Spiel des Tages gegen den Tabellenführer Kraftwerk Berlin kam es mit 703:753 Pins zur zweiten Niederlage.

Im letzten Drittel des Spieltags wendete sich das Blatt, weil die Spiele gegen starke Gegner und einem Abstiegskandidaten noch anstanden. In der ersten Begegnung am zweiten Wettkampftag hatten die BC Royal Damen allerdings Pech. Mit ihren Gegnerinnen von BV 77 Frankfurt lieferten sie sich bis zum Schluss einen spannenden Zweikampf, unterlagen dann mit 739:744 Pins jedoch knapp. Im vorletzten Spiel gegen die Tabellenzweiten von FTG Frankfurt, die zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Spiele gewonnen hatten, endete die Begegnung mit einer erneuten Niederlage (729:777). Auch im letzten Spiel des Tages gegen die Tabellenletzten Cosmos Stuttgart blieb der fünfte Sieg aus und das Spiel ging mit 672:739 verloren.

Mit den insgesamt 6512 Pins über alle Spiele, die zu acht Punkten aus den Spielen und nur fünf Punkten Bonus führten, verblieben die Viernheimerinnen zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz, sie verbesserten aber ihre Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt. Der Abstand zum achten und siebten Tabellenplatz beträgt nur drei beziehungsweise vier Punkte.

BC Royal Viernheim: Nicole Blase (1718 Pins), Stefanie Oellien (1658), Sandra Michel (1601) und Laura Bahm (1535). red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.02.2020