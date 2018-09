Rudi sorgt für „Prima Klima“

Viernheim.Das war mal eine Unterrichtsstunde der besonderen Art. Die kleinen Zuschauer mussten zwar auch aufpassen – genau so wie im normalen Unterricht – aber sie durften auch schreiben, lachen und klatschen. Und vor allem, sie durften auf dem Turnhallenboden hin- und herrutschen.

Klimaschutz, Erderwärmung, Feinstaub, erneuerbare Energien, Umweltschutz, mit diesen Themen befassen sich mittlerweile auch Grundschüler. Den Kindern werden Problematik und Lösungsmöglichkeiten natürlich auf spielerische Art und Weise vor Augen geführt. So auch in der Viernheimer Schillerschule, wo jetzt das Energietheater Arttours gastierte.

Unterhaltsam und kurzweilig

Dabei sorgten Mimi Energy (Sigrid Fath) und Rudi Rabe mit lustigen Sketchen für „Prima Klima“. „Prima Klima“ ist eine unterhaltsame und kurzweilige Unterrichtsstunde mit vielen Tipps und Anregungen für Grundschüler, die sie direkt im Alltag umsetzen können.

Durch die Schulstunde führen Mimi Energy und der schlaue Rabe Rudi. Unterstützt werden die Beiden von dem gelehrten Professor Pfiffikus (Werner Ries), der die gängigsten Themen rund um den Klima- und Ressourcenschutz wissenschaftlich beleuchtet und diese mit den erstaunlichsten Apparaturen belebt.

So wurden Begriffe wie erneuerbare Energien erklärt und die Entstehung von Kohle geschildert. Mittels Quizrunden, Hitparade und Interaktionstheater wurden die Kinder auch direkt in das Theaterstück einbezogen. Zahlreiche Energie- und Umwelttipps wurden den Kindern am Ende der lustigen Schulstunde allesamt als kleine, witzige Sketche dargestellt und zum Ausprobieren und Weitererzählen mit nach Hause gegeben. Das gemeinsam gerappte Abschlusslied der Sonnyboys bleibt als Ohrwurm sicher noch lange nach der Veranstaltung in Erinnerung und hilft Groß und Klein beim zukunftsorientierten Handeln.

Dieser umweltpädagogische Unterricht ist ein Baustein der hessischen Energiespar-Aktion, die durch umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit die Themen Klimaschutz, Energiesparen und Nutzung von Erneuerbaren Energien begreifbar macht und zum Handeln motivieren möchte.

Das Energietheater ist ein Bestandteil der Kampagne „Uns Kindern gehört die Welt von Morgen“.

