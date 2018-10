Rückbau der Mulden verzögert sich

Viernheim.. „Ich kann nicht glauben, dass Sie das ernst meinen!“ Mit Unverständnis reagierte CDU-Fraktionsvorsitzender Bastian Kempf auf die Ausführungen des Ersten Stadtrats Jens Bolze zu den Sickermulden am Königsacker. Die Christdemokraten hatten für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung die formelle Anfrage gestellt, warum der am 9. März 2018 beschlossene Rückbau der Versickerungsmulden noch nicht durchgeführt worden sei.

Als zuständiger Baudezernent erteilte Jens Bolze die Auskunft, dass sich aus dem mehrheitlich getroffenen Beschluss nicht das Ziel einer „unmittelbaren Umsetzung“ erkennen lasse: „Es sind keine zeitlichen Vorgaben getroffen worden.“ Zudem sei der Rückbau nicht im Haushaltsplan 2018 verankert, laut Haushaltsrecht müsse man Maßnahmen, die nachträglich hinzukämen, nur ausführen, wenn an anderer Stelle die finanziellen Mittel vorhanden seien. „Diesen Ressourcenüberschuss sehe ich nicht“, nannte der Erste Stadtrat den zweiten Grund, warum der Rückbau 2018 nicht mehr durchgeführt werden könne. Die Kosten bezifferte Bolze auf rund 28 000 Euro, die an anderer Stelle eingespart werden müssten. „Feinste Comedy!“, lautete dazu der Kommentar von Bastian Kempf.

Neue Brücke lässt auf sich warten

Eine ähnliche Anfrage hatte die CDU-Fraktion zur Landgrabenbrücke in Höhe des Bläß-Hofes eingebracht. Im September 2016 hatten die Stadtverordneten mehrheitlich für den Neubau der insbesondere von Landwirten genutzten Brücke gestimmt. Ein Ingenieurbüro übernahm die Planung, im Frühsommer erfolgte die Ausschreibung der Maßnahme. „Die drei Angebote, die eingegangen sind, lagen alle erheblich über dem Ansatz von 163 500 Euro“, berichtete Jens Bolze. Der Magistrat habe daraufhin, „aufgrund des Gebots der sparsamen Haushaltsführung“, die Ausschreibung aufgehoben und keinen Auftrag erteilt. „Es ist wirtschaftlich nicht tragbar“, so der Erste Stadtrat. Die bereitgestellten Mittel würden nun in den neuen Haushalt 2019 übertragen.

„Kann man das Geld denn nicht für den Rückbau der Sickermulden verwenden?“, fragte Kempf. Der Dezernent antwortete mit einem klaren Nein: „Haushaltsmittel dürfen nicht für Instandsetzungsmaßnahmen umgewidmet werden.“ su

